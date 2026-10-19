Umrla manekenka Sahara Ray (34): Bila je u vezi s Justinom Bieberom, nedavno je rodila

Australska manekenka Sahara Ray preminula je u 35. godini, nekoliko mjeseci nakon što je rodila kćer Snow. Njezina je obitelj za TMZ potvrdila da je umrla u bolnici, okružena članovima obitelji. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

- Preminula je sinoć u bolnici, okružena obitelji. Bila je jako voljena – rekla je njezina obitelj za TMZ.

Ray je u travnju 2024. otkrila da se nakon što ju je udario automobil suočila s Guillain-Barréovim sindromom. Riječ je o autoimunoj bolesti pri kojoj imunološki sustav napada živce. Bolest može izazvati slabost, utrnulost ili paralizu.

- Trenutačno sam paralizirana od gornjeg dijela bedara sve do stopala. Uopće ne mogu hodati – rekla je tada Ray u jednom videu.

Manekenka je tada objasnila da jedva hoda te da joj je liječnik dijagnosticirao sindrom nakon što je njezino tijelo doživjelo šok i teško se razboljela. U siječnju je rodila kćer, a u travnju je pratiteljima predstavila bebu u videu na Instagramu. Njezina posljednja objava, koju je podijelila u srpnju, prikazivala je Snow.

- Sahara, čista duša i osoba velikog srca. Srce mi je slomljeno zbog tebe i tvoje obitelji. Počivaj u miru – napisala je njezina prijateljica Becky Hearn na Instagramu.

Foto: instagram

Ray, kći surfera Tonyja Raya, bila je u vezi s Justinom Bieberom 2016. godine. Zajedno su boravili na Havajima, gdje su ih fotografi snimili tijekom odmora. Mediji su je 2023. povezivali i s glazbenikom Mod Sunom.

*uz korištenje AI-ja