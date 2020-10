Umrla Marge Champion, model za lik Disneyeve Snjeguljice...

<p> U 102. godini života umrla je <strong>Marge Champion</strong>, američka glumica, koreografkinja i plesačica koja je poslužila kao model za animirani lik <strong>Snjeguljice</strong> u prvome animiranom filmu na svijetu, Disneyevoj 'Snjeguljici i sedam patuljaka'. Glumica je bila dobro poznata i po tomu što je pedesetih godina prošlog stoljeća, zajedno sa suprugom i plesnim partnerom <strong>Gowerom Championom</strong>,<strong> </strong>glumila u brojnim MGM-ovim mjuziklima, piše<a href="https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-54644798"> BBC</a>.</p><p>Champion je umrla u srijedu u Los Angelesu, potvrdio je za Hollywood Reporter instruktor plesa <strong>Pierre Dulaine</strong>. Rođena je 1919. u Hollywoodu kao <strong>Marjorie Celeste Belcher</strong>. Njezin otac<strong> Ernest Belcher</strong> bio je učitelj plesa i baleta i prijateljevao je s <strong>Waltom Disneyem</strong>.</p><p>Kada je Disneyev animacijski tim radio na 'Snjeguljici i sedam patuljaka', 14-godišnja Marge je izabrana među 200 kandidatkinja te im je poslužila kao model za animirani lik. Naime, prije posla animacije bilo je važno proučiti djevojčičine pokrete na zvučnoj pozornici kako bi se animirani lik što realnije kretao. Tijekom dvije godine Marge je surađivala s Disneyem jedanput ili dvaput mjesečno, za što je dobivala honorar od 10 dolara.</p><p>- S obzirom na to da nitko od muških članova tima zaduženog za animaciju nije znao kako će zalepršati haljina za vrijeme pokreta jedne mlade djevojke, ja sam im poslužila kao model - rekla je u jednom intervjuu iz 1998.</p><p>Prvi Disneyev dugometražni animirani film premijerno je u kinima prikazan 1937. i odmah je postigao golem uspjeh. Marge Champion je poslužila i kao model za vilu u animiranom filmu 'Pinocchio' te kao model za pokrete lika <strong>Hyacinth Hippo</strong> u trećemu dugometražnom animiranom filmu iz Disneyeva studija 'Fantazija'.</p><p>Godine 1975. Champion je osvojila nagradu Emmy za koreografiju TV filma 'Queen of the Stardust Ballroom'. Gower i Marge Champion vjenčali su se 1947., no razveli su se 1973. Gower je umro 1980. u dobi od 61. godine.</p>