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U DOBI OD 75 GODINA

Umrla pjevačica Bonnie Tyler

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Umrla pjevačica Bonnie Tyler
Foto: IMAGO/STAR-MEDIA/IMAGOSTOCK&PEOP
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Obitelj pjevačice potvrdila je tužnu vijest te navela kako je preminula u bolnici u Portugalu, od posljedica bolesti

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Preminula je poznata pjevačica Bonnie Tyler u dobi od 75 godina, izvijestio je BBC. Bila je poznata po svojim velikim hitovima 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding on for a Hero' te 'It's a Heartache'. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je njena obitelj. 

- Bonnie je preminula neočekivano sinoć u bolnici u Portugalu, zbog posljedica bolesti od koje se tamo liječila - navodi se. U izjavi su dodali kako mole za privatnost u ovim teškim trenucima. 

NAKON KOMPLIKACIJA Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna
Bonnie Tyler više nije u komi, ali je i dalje teško bolesna

Glazbena ikona je u bolnici završila prije par mjeseci, a sredinom lipnja se probudila iz inducirane kome u kojoj je bila više od mjesec dana. Strani mediji tada su izvijestili kako je njezino stanje i dalje ozbiljno te su svi njeni nastupi otkazani. Zdravstveni problemi pjevačice krenuli su početkom svibnja, nedugo nakon što je stigla u Portugal, gdje ima kuću i provodi veliki dio godine. 

Bonnie Tyler concert in Berlin
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

U bolnicu je prevezena zbog intenzivnih bolova u trbuh, a tamo su joj dijagnosticirali puknuće slijepog crijeva koje je zahtijevalo hitnu operaciju. Zbog komplikacija tijekom zahvata su je stavili u induciranu komu. 

NAKON HITNE OPERACIJE Bonnie Tyler doživjela je srčani zastoj: Još je u induciranoj komi
Bonnie Tyler doživjela je srčani zastoj: Još je u induciranoj komi

Portugalski mediji su zatim izvijestili da je došlo do velikih komplikacija kada su je pokušali probuditi te da je pjevačica doživjela i srčani zastoj i morala biti reanimirana. 

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