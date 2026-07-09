Umrla pjevačica Bonnie Tyler

Preminula je poznata pjevačica Bonnie Tyler u dobi od 75 godina, izvijestio je BBC. Bila je poznata po svojim velikim hitovima 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding on for a Hero' te 'It's a Heartache'. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je njena obitelj.

- Bonnie je preminula neočekivano sinoć u bolnici u Portugalu, zbog posljedica bolesti od koje se tamo liječila - navodi se. U izjavi su dodali kako mole za privatnost u ovim teškim trenucima.

Glazbena ikona je u bolnici završila prije par mjeseci, a sredinom lipnja se probudila iz inducirane kome u kojoj je bila više od mjesec dana. Strani mediji tada su izvijestili kako je njezino stanje i dalje ozbiljno te su svi njeni nastupi otkazani. Zdravstveni problemi pjevačice krenuli su početkom svibnja, nedugo nakon što je stigla u Portugal, gdje ima kuću i provodi veliki dio godine.

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

U bolnicu je prevezena zbog intenzivnih bolova u trbuh, a tamo su joj dijagnosticirali puknuće slijepog crijeva koje je zahtijevalo hitnu operaciju. Zbog komplikacija tijekom zahvata su je stavili u induciranu komu.

Portugalski mediji su zatim izvijestili da je došlo do velikih komplikacija kada su je pokušali probuditi te da je pjevačica doživjela i srčani zastoj i morala biti reanimirana.