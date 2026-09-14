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U 88. GODINI

Umro Bob Mackie, legendarni dizajner koji je odijevao Cher, Dolly Parton i Tinu Turner

Piše Stela Kovačević,
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Umro Bob Mackie, legendarni dizajner koji je odijevao Cher, Dolly Parton i Tinu Turner
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Foto: Steven Bergman
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Mackie se proslavio glamuroznim i ekstravagantnim kreacijama, a posebno je važna bila njegova suradnja s Cher, koju je odijevao za televizijske nastupe i turneje

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Modni i kostimografski dizajner Bob Mackie, čije su raskošne kreacije nosile neke od najvećih glazbenih i televizijskih zvijezda, preminuo je u 88. godini, objavljeno je na njegovim društvenim mrežama.

- Teška srca dijelimo vijest da je gospodin Bob Mackie danas preminuo. Svojih 87 godina živio je punim plućima, ostvarivši svoj san da bude modni i kostimografski dizajner, što je jedino čime se ikada želio baviti - stoji u objavi na njegovu Instagramu. Dodaje se kako će njegov 'genij i izvanredni dizajni živjeti zauvijek'.

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Foto: Kathy Hutchins / IPA

Mackie se proslavio glamuroznim i ekstravagantnim kreacijama, a posebno je važna bila njegova suradnja s Cher, koju je odijevao za televizijske nastupe i turneje. Bio je i kostimograf popularnog 'The Carol Burnett Showa', za koji je osmislio kompletan televizijski ormar Carol Burnett.

Tijekom karijere dobio je nadimke poput 'Sultana šljokica', 'Rajaha cirkona' i 'Gurua glamura', a njegovi upečatljivi kostimi, prepuni sjaja, perja, kristala i odvažnih krojeva, postali su njegov zaštitni znak. Odijevao je i Dolly Parton, Tinu Turner i Miley Cyrus.

Za svoj rad na televiziji i filmu Mackie je osvojio čak devet nagrada Emmy, primljen je u Kuću slavnih Television Academy, a tri je puta bio nominiran za Oscara. Godine 1999. njegov je rad predstavljen retrospektivom u Museum at FIT u New Yorku. Dobio je i nagradu Tony za mjuzikl 'The Cher Show', kao i nagradu za životno djelo Vijeća modnih dizajnera Amerike (CFDA).

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Foto: Steven Bergman

Koliko je njegov utjecaj bio velik, najbolje je opisala Fern Mallis, bivša izvršna direktorica CFDA-a i osnivačica New York Fashion Weeka. Za CNN je 2019. godine istaknula da je Mackie zaslužan za brojne trendove koje danas gledamo na crvenom tepihu.

Posebno je izdvojila njegove revije, koje su bile spektakularne i teatralne, ali i način na koji je koristio strateški postavljene perle kako bi stvarao iluziju golotinje.

- Sada mu svatko tko hoda crvenim tepihom ili dizajnira za crveni tepih duguje zahvalnost, znao to ili ne - rekla je Mallis, zaključivši: 'On je blago, jedan jedini'.

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