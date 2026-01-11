Umro Bob Weir, gitarist benda Grateful Dead: 'Bio je sila...'

Preminuo je Bob Weir, gitarist benda Grateful Dead, u dobi od 78 godina. Tužna vijest objavljena je na njegovim službenim društvenim mrežama. U objavi se navodi kako je preminuo 'mirno, okružen svojim najmilijima, nakon što se hrabro borio s rakom' koji mu je dijagnosticiran u srpnju.

- Bio je gitarist, vokal i jedan od osnivača Graful Deada. Bobby će uvijek biti sila čija je umjetnost promijenila američku glazbu. Bilo je to više nego ispunjavanje sobe glazbom - bila je to zraka sunca koja je ispunjavala dušu, tvorila zajednicu, jezik i osjećaj pripadnosti za generacije obožavatelja - navodi se.

- Njegova obitelj, Natasha, Monet i Chloe mole za privatnost tijekom ovog teškog perioda i zahvalne su na silnoj ljubavi, podršci i prisjećanju - stoji u objavi.

Weir je imao 16 godina kada je počeo svirati zajedno s Jerryjem Garciom. Duo je s vremenom osnovao grupu u kojoj su bili Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh i Ron McKernan. Godine 1994. ušao je 'Rock and Roll Hall of Fame'.

Bio je u braku s Natashom Munter od 1999. godine, a par je dobio dvije kćeri.