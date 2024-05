Umro glumac Dabney Coleman: Brojni ga pamte po ulogama u filmovima 'Od 9 do 5', 'Tootsie'

Preminuo je legendarni glumac, Dabney Coleman, piše The Hollywood Reporter. Imao je 92 godine, a vijest je potvrdila njegova kći za strane medije. U čast glumačkom velikanu na Stazi slavnih u Hollywoodu postavljen je i vijenac.

Pokretanje videa... 01:10 Preminuo glumac Dabney Coleman | Video: 24sata/reuters

- Moj otac je proveo vrijeme na Zemlji sa znatiželjnim umom, velikim srcem i dušom koja je gorjela sa strašću, željom i humorom. I kroz ovaj posljednji čin svog života kretao se s elegancijom - rekla je Quincy Coleman.

Dodala je i da je glumac preminuo u četvrtak u svom domu u Santa Monici.

FILE PHOTO: Dabney Coleman acknowledges the crowd at a ceremony where the actor received a star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles | Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS

Brojni ga pamte po ulogama u filmovima 'od 9 do 5', 'Tootsie', 'Ratne igre', Moderni problemi'.