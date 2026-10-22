Obavijesti

Show

Komentari 0
TUŽAN ODLAZAK

Umro je Boris Kolar, jedan od stvaratelja Profesora Baltazara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Umro je Boris Kolar, jedan od stvaratelja Profesora Baltazara
2
Zagreb: Održana dodjela nagrade "Oktavijan" u organizaciji Hrvatskog društva filmskih kritičara | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Redatelj, animator, crtač, scenarist, scenograf i jedan od ključnih autora legendarnog "Profesora Baltazara" Boris Kolar umro je u srijedu, 21. listopada, u Zagrebu u 94. godini

Admiral

Redatelj, animator, crtač, scenarist, scenograf i jedan od ključnih autora legendarnog "Profesora BaltazaraBoris Kolar umro je u srijedu, 21. listopada, u Zagrebu u 94. godini.

Kolar (1933. – 2026.) je i jedan od utemeljitelja Zagrebačke škole crtanog filma.

Odlaskom Borisa Kolara hrvatska je kultura izgubila iznimnog umjetnika, a generacije koje su odrastale uz "Profesora Baltazara" jednog od stvaratelja svijeta mašte, dobrote i ljudske domišljatosti, istaknuli su iz Udruge Profesor Baltazar, Profesor Baltazar d.o.o. i Ustanove Zagreb film u obavijesti o Kolarovoj smrti.

Zagreb: Održana dodjela nagrade "Oktavijan" u organizaciji Hrvatskog društva filmskih kritičara
Zagreb: Održana dodjela nagrade "Oktavijan" u organizaciji Hrvatskog društva filmskih kritičara | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Boris Kolar pripadao je naraštaju umjetničkih vizionara koji su hrvatskom animiranom filmu osigurali istaknuto mjesto u svjetskoj kinematografiji.

Od svojih početaka u animaciji 1952. preko stvaranja Zagrebačke škole crtanog filma do autorskih ostvarenja koja su pomicala granice filmskog izraza, Kolar je pokazivao iznimnu crtačku virtuoznost, inventivnost i hrabrost umjetničkog istraživanja.

Njegovi filmovi "Bumerang" (1962.) i "Vau-vau" (1964.) ostaju antologijska ostvarenja hrvatske animacije, prepoznata i nagrađivana na međunarodnim festivalima.

Za svoj izniman doprinos filmskoj umjetnosti 2024. primio je Zlatni Oktavijan za životno djelo.

Zagreb: Održana dodjela nagrade "Oktavijan" u organizaciji Hrvatskog društva filmskih kritičara
Zagreb: Održana dodjela nagrade "Oktavijan" u organizaciji Hrvatskog društva filmskih kritičara | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Posebno mjesto u njegovu bogatom opusu zauzima "Profesor Baltazar". Kao jedan od njegovih ključnih stvaratelja, zajedno s drugim velikim autorima Zagrebačke škole, Kolar je oblikovao svijet u kojem se problemi rješavaju znanjem i maštom, a različitosti prihvaćaju s razumijevanjem i dobrotom. Kolarova povezanost s "Baltazarom" nije prestala ni u poznim godinama - nastavio je pridonositi novim ostvarenjima, među kojima su "Augustova treća sreća", "Vrline iz dubine" i "Hektorovo otkriće". 

Kolar je, kao zaljubljenik u Zagreb, njegovu povijest i ljude, bio pripovjedač koji je u naizgled običnim događajima pronalazio neobično. U autobiografskoj knjizi "Sjećanja i razmišljanja jednog Zagrepčanca", ostavio je dragocjeno svjedočanstvo o vremenu, ljudima i vlastitom životu.

Profesor Baltazar je znao rješenje za svačiji problem
Profesor Baltazar je znao rješenje za svačiji problem

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju
GODINE IM NE ZNAČE NIŠTA

FOTO Ove poznate dame vole mlađe frajere i to ne skrivaju

Sve su češće ljubavne veze i brakovi u kojima je žena starija od muškarca, a takvi odnosi odavno više nisu rijetkost ni među poznatim osobama. Među domaćim zvijezdama koje su ljubav pronašle s mlađim partnerima ističu se glumica Petra Dugandžić, pjevačica Maja Šuput i bivša manekenka Tatjana Dragović, koje su pokazale da razlika u godinama ne mora biti prepreka ljubavnoj sreći.
FOTO Sjećate se Susan Boyle? Glazbena senzacija objavila je nove fotke, neprepoznatljiva je
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate se Susan Boyle? Glazbena senzacija objavila je nove fotke, neprepoznatljiva je

Glazbenica Susan Boyle prije 17 godina otkrila je svijetu svoj talent, a danas putuje i uživa. Sada je objavila nove fotografije nastale u Americi, a na njima je gotovo neprepoznatljiva.
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'Kumovi', 'La promesa', 'Plamen ljubavi'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026