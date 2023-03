Umro je britanski komičar Paul O'Grady, kraljevska ga je obitelj voljela zbog uloge drag queena

Poznati britanski voditelj i komičar Paul O'Grady preminuo je u utorak u 67. godini.

Foto: Instagram

O‘Grady se proslavio 1990-ih sa svojom drag queen personom Lily Savage. Prvo je 80-ih s Lily postao popularan na gej sceni, a nakon toga je počeo raditi na televiziji. Kada je odbacio Lilyn lik, nastavio je voditi brojne emisije, a svoju ljubav prema psima prenio je i na ekran.

- S velikom tugom obavještavam vas da je Paul neočekivano, ali mirno preminuo jučer navečer. Jako će nedostajati njegovim voljenima, prijateljima, obitelji, životinjama i svima onima koji su uživali u njegovom humoru, duhovitosti i suosjećanju. Znam da bi želio da ti zahvalim za svu ljubav koju si mu pokazao tijekom godina - rekao je njegov suprug Andre Portasio.

Foto: Instagram

Jedno od O‘Gradyjevih pojavljivanja na TV-u bilo je prošle godine s Camillom (75) kraljicom suprugom u jednoj epizodi serije 'For The Love of Dogs' - serije koju je pomogao pokrenuti 2012. Počeo je nastupati kao Lily Savage 1970-ih. U toj drag queen ulozi kasnije je nastupao u solo izvedbi koja je trajala osam godina u londonskoj taverni Royal Vauxhall, te se proslavio govoreći o LGBT pitanjima.

Foto: Instagram

O'Grady je i prije imao zdravstvenih problema, pa je tako doživio srčani udar 2002. te ponovno 2006. kada je završio na intenzivnoj njezi.

Paul je bio nagrađivan pa je u karijeri osvojio TV Baftu, british Comedy Award i Nacionalnu televizijsku nagradu za 'The Paul O'Grady Show', a uz to, u čast kraljičinog rođendana, bio je odlikovan i Redom Britanskog carstva za zasluge u oblasti zabave. O'grady se sa suprugom vjenčao 2017. u Londonu, a prije toga je bio u braku sa lezbijkom iz Portugala.

