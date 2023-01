Umro je Fred White, bubnjar slavne grupe Earth, Wind & Fire

Bubnjar Fred White skupine Earth, Wind & Fire umro je u dobi od 67 godina, objavljeno je u ponedjeljak.

- Naša je obitelj tužna zbog gubitka nevjerojatnog i talentiranog člana obitelji, našeg voljenog brata Fredericka Eugenea 'Freddieja, Whitea - objavio je njegov brat Verdine White (71) u ponedjeljak na Instagramu.

Verdine White, osnivač i basist Grammyjem nagrađenog benda osnovanog 1969., rekao je da "brat broj 4 u obiteljskoj postavi" sada "bubnja s anđelima".

Iako je Verdine White nazvao svog brata utemeljiteljem benda u znak počasti povodom njegove smrti, pokojni bubnjar nije bio zapisan ni na jednom albumu Earth, Wind and Fire do 1974. Nastavio je svirati s bendom uživo i na brojnim snimkama do sredine 1980-ih.

Maurice White zaslužan je za pokretanje benda koji je spojio funk, pop, jazz i disco kako bi stvorio hit pjesme iz 1970-ih, uključujući "September" i "Shining Star". Umro je 2016.

Monte White, menadžer benda, umro je 2020. u 66. godini.

Earth, Wind & Fire ušli su u Rock & Roll Hall of Fame 2000. godine, gdje su njihovi nastupi uživo prepoznati kao "spektakl magije, mišića i glazbe".

