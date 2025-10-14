Obavijesti

OD RAKA GUŠTERAČE

Umro je glazbenik D'Angelo (51)

Piše Stela Kovačević,
Foto: Profimedia.hr

D'Angelo bio je legenda soul glazbe i autor hitova 'Brown Sugar', 'Lady' i 'Devils Pie'. Njegov album 'Brown Sugar' je samo godinu dana nakon izlaska postao platinast

R&B glazbenik Michael Eugene Archer, poznatiji kao D'Angelo umro je u 52. godini nakon borbe s rakom gušterače.

Foto: Profimedia.hr

Tu vijest je podijelio i DJ Premier, koji je s njim surađivao na pjesmi 'Devil's Pie'.

- Tužan sam zbog smrti D‘Angela. Imali smo toliko lijepih trenutaka. Jako ćeš nam nedostajati. Mirno spavaj, volim te, KING - napisao je na društvenoj mreži X.

D'Angelo bio je legenda soul glazbe i autor hitova 'Brown Sugar', 'Lady' i 'Devils Pie'. Rođen je u Richmondu, a bio je sin svećenika. U crkvi je počeo svirati klavir, a tu mu je pomagao otac. Već nekoliko godina kasnije svirao je samostalno u crkvi svog djeda.

Zajedno s rođacima je osnovao grupu Three of a Kind, a nastupao je na talent showovima. Sa 16 je s bratom Lutherom osnovao još jedan bend Michael Archer and Precise. 'Brown Sugar' mu je bio debitantski album, a izašao je 1995. godine. Dvije godine kasnije sklopio je ugovor s diskografskom kućom.

Ovaj album je dosegao 4. mjesto Billboardove ljestvice najboljih R&B albuma. Donio mu je četiri nominacije za Grammy i postao platinast nakon godinu dana.

