Umro je James Sloyan, veteran franšize 'Zvjezdane staze'

Američki glumac James Sloyan, koji se tijekom svoje desetljećima duge i iznimno bogate karijere nebrojeno puta pojavio u kultnoj znanstveno-fantastičnoj franšizi 'Zvjezdane staze', preminuo je u 87. godini. Njegova obitelj službeno je potvrdila tužnu vijest. Sloyan je preminuo u srpnju u svom domu u losanđeleskoj četvrti Sherman Oaks, no mediji su tek sad doznali za njegov odlazak. Uzrok smrti još uvijek nije javno objavljen.

- Prijatelji i kolege pamtit će ga kao uvijek prisutnog, znatiželjnog, hrabrog, inventivnog i odanog, ali i drskog te iznimno urbanog. Bio je jedinstven - stoji u emotivnoj izjavi obitelji kojom su se oprostili od voljena oca i supruga.

Tijekom iznimno produktivne karijere koja je trajala desetljećima, James je ostvario brojne zapažene uloge u kultnim televizijskim serijama. U seriji 'Zvjezdane staze: Nova generacija' majstorski je odglumio romulanskog admirala Alidara Jaroka te lik K'mtara, koji je zapravo predstavljao buduću verziju lika Alexandera.

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Njegov izniman talent producenti su prepoznali, pa se kasnije vratio u svemirski serijal u seriji 'Zvjezdane staze: Deep Space Nine', u kojoj je krajem devedesetih godina prošlog stoljeća utjelovio doktora Moru Pola u dvije iznimno hvaljene epizode. Njegov veliki doprinos ovoj znanstveno-fantastičnoj franšizi zaokružen je u seriji 'Zvjezdane staze: Voyager', u kojoj je preuzeo upečatljivu ulogu Ma'bora Jetrela u jednoj epizodi emitiranoj tijekom 1995 godine.

Rođen u Indianapolisu u saveznoj državi Indiani, James je odrastao kao jedno od četvero djece u radničkoj obitelji. Veliki dio svog djetinjstva i formativnih godina proveo je živeći u Europi, da bi se u tinejdžerskim danima konačno preselio u užurbani New York. Tamo je vrlo rano pokazao veliki interes za dramsku umjetnost. Slijedeći svoje snove upisao se na prestižnu Američku akademiju dramskih umjetnosti, gdje je razvijao svoj nevjerojatni talent.

Svoju profesionalnu filmsku karijeru započeo je početkom sedamdesetih godina, a ubrzo je postao prepoznatljiv široj publici po ulozi Mottolija u kultnom filmskom ostvarenju 'Žalac', gdje je imao priliku ekran dijeliti s holivudskim velikanima poput Paula Newmana i Roberta Redforda. Desetak godina kasnije sudjelovao je u poznatom mjuziklu 'Xanadu'. Taj je film lansirao glumicu Oliviju Newton-John na same vrhunce svjetske popularnosti i vrlo brzo nakon izlaska stekao je zavidan status kultnog klasika među ljubiteljima sedme umjetnosti.

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Na malim ekranima ostvario je cijeli niz manjih, ali pamtljivih uloga u mnogim dnevnim dramskim serijama i sapunicama. Posljednji zabilježeni televizijski nastup imao je početkom dvijetisućitih godina, kad je odlično odigrao ulogu Harveyja Sakina u ukupno četiri epizode iznimno popularne sapunice 'Mladi i nemirni'.

Iza njega je ostala ožalošćena supruga Deirdre Lenihan, s kojom je stupio u brak početkom sedamdesetih godina. Deirdre je također talentirana glumica, najpoznatija televizijskoj publici po svojim ulogama u popularnim projektima. Par je tijekom svog dugog i skladnog braka dobio dvoje djece, sina Dana i kćer Samanthu Sloyan. Samantha je odlučila krenuti roditeljskim stopama i uspješno je izgradila vlastitu glumačku karijeru. Odmah nakon objave vijesti o njegovoj smrti, tužni obožavatelji preplavili su razne društvene mreže kako bi mu odali dužnu počast.

- Gledao sam ga u jednoj od mojih najdražih epizoda Zvjezdanih staza, gdje je igrao Romulanca. Sjećam ga se dobro i iz serije o Bucku Rogersu te naravno filma Xanadu. Neka počiva u miru - napisao je dugogodišnji obožavatelj na društvenoj mreži Facebook.

- Izgubili smo još jednog od istinskih velikana. Ostavio je iza sebe toliko nezaboravnih izvedbi na filmu i televiziji. Jako će nam nedostajati - dodao je drugi korisnik u svojoj objavi.

Vijest o odlasku Jamesa Sloyana dolazi u iznimno teškom vremenu kad se zajednica strastvenih obožavatelja već oprostila od nekoliko iznimno značajnih imena koja su ostavila neizbrisiv i dubok trag u znanstveno-fantastičnom svijetu. Nažalost, u proteklih nekoliko godina preminulo je više talentiranih glumaca koji su svojim radom godinama gradili ovu doista kultnu franšizu.

Među njima se posebno ističe američki glumac James Darren, nadaleko poznat po fantastičnoj ulozi holografskog pjevača Vica Fontainea u seriji 'Zvjezdane staze: Deep Space Nine'. Darren je preminuo u 88. godini mirno u snu u jednoj bolnici u Los Angelesu.

Obožavatelje je jednako tako duboko potresla i sasvim prerana smrt izvanrednog kanadskog glumca Kennetha Mitchella, koji je tijekom emitiranja tumačio nekoliko različitih uloga u seriji 'Zvjezdane staze: Discovery'. Mitchell je preminuo u 49. godini od raznih teških komplikacija izravno povezanih s amiotrofičnom lateralnom sklerozom.

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Nedavno su ovu zajednicu zauvijek napustili i Gary Graham, daleko najpoznatiji po ulozi ozbiljnog vulkanskog ambasadora Sovala u seriji 'Zvjezdane staze: Enterprise', te Peter-Henry Schroeder, koji se također pojavio u istom popularnom serijalu. Graham je iznenada preminuo u 73. godini.

*Uz korištenje AI-ja