Britanski maneken i pjevač Nick Kamen preminuo je u 60. godini života u Londonu. Tužnu vijest potvrdio je bliski prijatelj njegove obitelji, piše BBC.

Naime, Nick se proslavio još 1985. godine nakon što se pojavio u kultnoj reklami za Levi's 501. Poznata scena snimljena je u praonici rublja, a 18-godišnji maneken na sebi je imao samo bokserice.

Reklama mu je osigurala titulu seks simbola, a nakon nje je ostvario uspješnu glazbenu karijeru. Hit pjesmu 'Each Time You Brake My Heart' napisala mu je kraljica popa Madonna koja je tada za BBC izjavila kako su ju osvojili njegova karizma i lijep glas. Nick je ubrzo postao njezin štićenik.

Mediji su 80-ih godina pisali i o ljubavnoj vezi između Madonne i Nicka iako je ona tada izlazila s glumcem Seanom Pennom. Tvrdili su kako ga je varala što je ona često demantirala.

Maneken je od 1999. do 2001. godine izlazio s fotografkinjom Amandom de Cadenet.

Prijatelj i kolega Boy George od pjevača se oprostio dirljivim riječima. Na društvenim mrežama opisao ga je kao najljepšeg i najslađeg muškarca, baš kao i brojni Britanci koji su mu željeli odati počast.

Uzrok smrti za sada nije poznat.