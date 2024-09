Umro Kris Kristofferson (88), legenda countryja i Hollywooda

Kris Kristofferson, utjecajni američki pjevač i tekstopisac s nizom hitova, kao što su "Me and Bobby McGee" i "Help Me Make It Through the Night", kao i uspješan glumac, preminuo je u subotu u 88. godini života, izvijestila je obitelj.

Glasnogovornik obitelji poručio je u nedjelju da je Kristofferson umro mirno u svom domu u Mauiju na Havajima, okružen obitelji, no nije naveo uzrok smrti.

Kristofferson je bio renesansni čovjek - sportaš pjesničkog senzibiliteta, bivši vojni časnik i pilot helikoptera.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kristofferson se probio u glazbeni svijet kao tekstopisac u glavnom gradu country glazbe Nashvilleu - pišući hitove poput Grammyjem nagrađene "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" i „Me and Booby McGee, što je bio jedan od posljednjih hitova Janis Joplin.

Početkom 1970.-ih, kada se već etablirao kao pjevač, započeo je i glumačku karijeru. Jedna od njegovih najpoznatijih uloga je ona u filmu „Zvijezda je rođena”, uz Barbru Streisand, što je bio jedan od najpopularnijih filmova u 1976. godini.

Igrao je i glavne uloge u hit filmovima "Pat Garrett i Billy Kid", „Konvoj” i "Vrata raja".

Kristofferson je rođen u Brownsvilleu u Texasu 22. lipnja 1936. i često se selio jer mu je otac bio general u zračnim snagama.

Nakon što je diplomirao na koledžu Pomona u Kaliforniji, gdje je igrao nogomet i ragbi, Kristofferson je pohađao Sveučilište Oxford, a zatim ispunio obiteljsku tradiciju pridruživši se vojsci.

Prošao je elitnu vojnu rendžersku školu, naučio pilotirati helikopterom i došao do čina satnika.

Godine 1965. Kristoffersonu je ponuđeno mjesto predavača engleskog jezika - bio je očaran djelima pjesnika Williama Blakea - na američkoj vojnoj akademiji u West Pointu u New Yorku, ali on je to odbio kako bi otišao u Nashville.

Od domara do country zvijezde

Kristofferson je postao domar u studiju Columbia Records jer je to smatrao prilikom da ponudi svoje pjesme poznatim zvijezdama koje tamo snimaju. Također je radio kao pilot helikoptera prevozeći radnike između naftnih polja u Louisiani i platformi na moru.

Tijekom tog vremena Kristofferson je napisao neke od svojih najupečatljivijih pjesama, uključujući "Help Me Make It Through the Night" i "Sunday Morning Comin' Down", koja je u izvedbi Johnnyja Casha postala hit broj 1 u SAD-u.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Kristofferson je 1970.-ih snimio četiri albuma s Ritom Coolidge, drugom od svoje tri žene, a pridružio se i Nelsonu, Cashu i Waylonu Jenningsu u super grupi country glazbe Highwaymen 1980.-ih i 90.-ih.

Kristofferson je na vrhuncu svoje karijere živio burno. Bilo je puno djevojaka i nastupa kojih se, kazao je kasnije, nije mogao sjetiti jer je bio pijan. Kada mu je liječnik kazao da se na taj način ubija, Kristofferson je prestao piti, ali se nije odrekao i marihuane.

U svojim 70-im godinama počeo je gubiti pamćenje, što mu je otežavalo nastupe na koncertima.

Unatoč tome, ostao je aktivan, pa je 2016. otišao na turneju, koja je uključivala nastupe s Willijem Nelsonom i koncerte u Europi.

Te je godine također obilježio svoj 80. rođendan izdavanjem "The Cedar Creek Sessions", albuma koji sadrži live verzije njegovih najpoznatijih pjesama.

Kristofferson i njegova treća supruga Lisa, s kojom se vjenčao 1983., živjeli su na havajskom otoku Mauiju više od 30 godina. Imao je osmero djece.