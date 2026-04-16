Umro Nihad Jusufhodžić, jedan od osnivača Divljih jagoda

Preminuo je Nihad Jusufhodžić, glazbenik i jedan od osnivača benda Divlje jagode. Umro je u srijedu u Bihaću u 73. godini. Posljednjih se mjeseci liječio u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a građani su za njega ranije organizirali i akcije darivanja krvi, javlja Klix.ba.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije u glazbenim krugovima. Od Jusufhodžića se oprostio i pjevač Ante Janković, koji se prisjetio dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkih glazbenih početaka.

- Danas me zatekla vijest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim nisam dijelio samo pozornicu, nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što glazba i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju - napisao je Janković na Facebooku.

Foto: Facebook

Jusufhodžić se na sarajevskoj glazbenoj sceni pojavio 1972. godine kao basist u rock grupi Zenit. S tim je sastavom 1974. nastupio na BOOM festivalu u Ljubljani, gdje su izveli pjesmu 'Stara je kuća prazna'.

Nakon nastupa sa Zenitom, sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osniva hard rock grupu Divlje jagode. S bendom je svirao na prve četiri singl ploče i njihovom debitantskom albumu iz 1978. godine. Među tim izdanjima su singlovi 'Jedina Moja / Rock 'n' Rol', 'Moj dilbere / Prijatelj', 'Patkica / Kad bi vi gospođo' te 'Nemam ništa protiv / Bit će bolje'.