Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima

Srpski pjevač zabavne glazbe Slavko Perović preminuo je u 93. godini. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj, a detalji o vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja još nisu poznati.

Perović je rođen 5. lipnja 1934. u Beogradu, rane glazbene korake napravio je u društvu Ivo Lola Ribar. Odrastao je uz operu, ali je slavu stekao šezdesetih pjevajući meksičke pjesme. Taj žanr, poznat kao Yu-Mex, nastao je nakon prekida odnosa sa Sovjetskim Savezom, kada su se u kinima masovno počeli prikazivati jeftiniji meksički filmovi.

Publiku je tada potpuno osvojio film Jedan dan života, redatelja Emilija Fernandeza. Njegova popularnost potaknula je stvaranje novog glazbenog vala. Perović je ubrzo postao najprepoznatljiviji izvođač tog stila, a njegov prepjev pjesme 'Mama Huanita' postao je nevjerojatan hit koji je obilježio cijelo jedno desetljeće. Uslijedile su uspješnice poput 'Pesma majci', 'Ja prodajem crne oči', 'Oči pune suza' te 'Ja pijem čašu gorkih suza', koje su se neprestano vrtjele na tadašnjim radijskim postajama.

Foto: Youtube Sceenshot

U jednom osvrtu na zlatno doba meksičke glazbe, Perović je pojasnio zašto je taj žanr toliko snažno odjeknuo među tadašnjom publikom iako mnogi nisu razumjeli izvorni jezik.

​- Srce mi je puno ponosa jer sam pjevao tu glazbu. To je za mene jedan od najljepših postojećih repertoara, a španjolski je divan za pjevanje. Mi smo temperamentni baš kao i Meksikanci. Kad se oni smiju, iskreno se smiju, a kad plaču, istinski plaču - istaknuo je jednom prilikom.

Njegovu ogromnu popularnost najbolje ilustriraju prodajni rezultati. Za zagrebačku diskografsku kuću Jugoton snimio je više od pedeset izdanja, a ploče su se prodavale u milijunskim nakladama. Nastupao je na poznatim festivalima u Splitu i Opatiji. Poznat je i po duetima sa Silvanom Armenulić.

Zanimljivo je i to da je tekst za jedan od svojih najvećih hitova napisao sam na običnoj salveti u jednome restoranu. Osim svoje pjevačke karijere, Perović će ostati upamćen i kao pionir televizijskog programa, nastupajući u emisiji Srijedom u šest. Njegova kći Sandra danas je poznata novinarka i filmska kritičarka.

*uz korištenje AI-ja



