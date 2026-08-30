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TUŽNA VIJEST

Umro Zdravko Mustać, hrvatski filmski i televizijski autor

Piše HINA,
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Umro Zdravko Mustać, hrvatski filmski i televizijski autor
Foto: Hrvatski filmski savez.
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Početkom produkcijski kriznih 1990-ih nametnuo se kao jedan od najzanimljivijih videoautora radom "Bouquet" (1996.), realiziran u Autorskom studiju

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Nagrađivani filmski i televizijski autor Zdravko Mustać, koji je snimao kratke lirsko-poetske i strukturalno-konceptualne filmove, preminuo je u 65. godini života u Privlaci, priopćio je u nedjelju Hrvatski filmski savez (HFS).  

Mustać je, kako navodi HFS, od početka 1980-ih snimao zapažene kratke filmove, u rasponu od lirsko-poetskih do strukturalno-konceptualnih, te je jedan od rijetkih autora svoje generacije koji je uspješno prebrodio prijelaz s analognih (celuloidnih) na elektroničke formate. 

Foto: Hrvatski filmski savez.

Početkom produkcijski kriznih 1990-ih nametnuo se kao jedan od najzanimljivijih videoautora radom "Bouquet" (1996.), realiziran u Autorskom studiju - fotografija, film, video, napominje HFS. Ističe i da je njime zaradio i jedan od ukupno tri osvojena Oktavijana na Danima hrvatskoga filma.

Mustać je snimio i kratki igrani film "Nigredom" (2001.) u produkciji Hrvatskog filmskog saveza i Vere Robić Škarice te u snimateljskoj suradnji s klupskim kolegom B. Poljakom S njima je nastavio suradnju sve do 2016. na nizu kratkih eksperimentalnih, dokumentarnih, igranih i rodovski hibridnih filmova, surađujući i s dokumentarnim programom Hrvatske radiotelevizije. 

HFS ističe kako su obzirom na duljinu svojevrsne iznimke u Mustaćevu opusu cjelovečernji igrani film "Blizine" (2009.), snimljen u jednom jedinom prostoru (lift) i srednjemetražni dokumentarac "Martinac" (2015.).

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