Unatoč samo 15 minuta koje su imali, pobjedu u izazovu je odnijela Ivana: 'Ne vjerujem'

U najnovijoj epizodi popularnog televizijskog kulinarskog showa 'MasterChef', natjecatelji su bili suočeni s veoma teškim izazovom pripremanja jela bez tradicionalnog kuhanja i pečenja. No pokazali su da njihova prava kulinarska vještina dolazi do izražaja kada im se postave neobični izazovi.

Foto: Nova Tv

Kandidati su pristupili ovom zadatku veoma maštovito. Na raspolaganje su dobili izbor namirnica koji obiluje voćem, što je dodatno začinilo izazov. Njihov zadatak bio je pripremiti jelo koristeći se različitim tehnikama obrade namirnica koje ne uključuju klasično kuhanje ili pečenje.

Među tehnikama koje su mogli koristiti, spadaju miksanje, cijeđenje, mariniranje, dehidriranje i fermentiranje. Jedan od najuzbudljivijih trenutaka u epizodi bilo je bacanje kocke kako bi se odredilo koliko vremena svaki natjecatelj ima na raspolaganju za pripremu svog jela.

Foto: Nova Tv

Na kocki su se nalazili brojevi koji su označavali dozvoljen broj minuta za kuhanje za pojedine kandidate – 15, 25 ili 35.

Foto: Nova Tv

Neki natjecatelji, poput Antonie, Sarah i Gaie, bili su sretne ruke i dobili su maksimalan broj minuta za pripremu svojih jela. Gaia se hrabro odlučila raditi batutu. No, nije svima išlo tako glatko. Lara i Ivana morale su se suočiti s izazovom ograničenog vremena od samo 15 minuta.

Foto: Nova Tv

Lara je izjavila: 'Dođe mi da sjednem i plačem, što mogu s 15 minuta. Pet minuta mi treba da odem po suđe, pet minuta za servis i ostaje mi pet minuta za pripremu jela'.

Ivana je zaključila da je ovo bio pravi "stres-test" za nju. Miroslav, s druge strane, bio je sretan sa zadatkom i istaknuo je kako u zadnje vrijeme voli sirova jela, a čak je razmišljao da će stići pripremiti i desert.

Foto: Nova Tv

- Ovo je tema za kreativce i za osobe koje mogu u malo vremena izmisliti više vrsta jela - rekao je Miroslav.

Žiri je također komentirao kako najsnalažljivija jela često nastaju kad se kandidatima da malo vremena. Na kraju, Antonia, Josip i Ivana istaknuli su se izvrsnim tanjurima. Ivani, koja je pripremila carpaccio od mariniranog bifteka, pesto od baby šinata, zagrebačkog sira i oraha, salatu od lubenice, naranče i mente, te tzatziki dodijeljena je titula pobjednice zadatka, a Stjepan je rekao:

- Za kreativnost, snalažljivost, tehniku i vrijeme koje si imala na raspolaganju, Ivana, čestitamo, ti si danas pobjednica.

Foto: Nova Tv

Ivana koja je priželjkivala da nekad dobije titulu autorice najboljeg tanjura, otkriva da ne može vjerovati da je to došlo u ovoj emisiji.

- Priželjkivala sam da u budućnosti dobijem najbolji tanjur i doživjeti to tako brzo, ne mogu vjerovati. Cilj mi je prestati razmišljati o tome što će drugi reći i kako će me drugi vidjeti i da pokažem i dokažem sebi da ja to mogu - rekla je Ivana.