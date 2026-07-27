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Unatoč velikim požarima, Brooklyn Beckham i Nicola Peltz otišli su na odmor u Francusku

Piše Magdalena Mucić,
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Unatoč velikim požarima, Brooklyn Beckham i Nicola Peltz otišli su na odmor u Francusku
Foto: Instagram
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Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz sletjeli su u Nicu gdje Brooklynov krsni kum Elton John ima vilu. Njegovi roditelji David i Victorija Beckham odmaraju na jahti na Ibizi

Admiral

Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz sletjeli su na jug Francuske na odmor, unatoč razornim požarima koji ondje još uvijek bjesne. Par, koji se vjenčao 2022. godine, viđen je u zračnoj luci u Nici gdje Brooklynov krsni kum, Elton John, ima vilu. Istovremeno, Brooklynovi roditelji, David i Victoria Beckham, odmaraju na jahti na Ibizi.

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Britanski Mirror piše kako je zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj iz svojih domova evakuirano više od 300.000 ljudi, dok vatrogasci već danima pokušavaju vatru staviti pod nadzor. Na fotografijama koje je objavio The Sun, Brooklyn je viđen kako kroz zračnu luku gura po jedan kovčeg u svakoj ruci, dok je Nicola nosila veliku Chanel torbu. 

- On je djelovao pomalo nervozno i stalno se osvrtao oko sebe, dok se ona doimala opuštenije i smirenije. Mnogi su ih prepoznali i međusobno se gurkali dok su prolazili kroz dolazni terminal sa svojom prtljagom - rekao je jedan putnik za The Sun. Nicola je kasnije na Instagramu podijelila fotografiju snimku cvijeća okupana suncem.

Foto: Doug Peters

Njihov dolazak u Nicu poklopio se s velikim šumskim požarima koji haraju Europom, a dijelovi Francuske među najteže su pogođenima. Prema pisanju Sky Newsa, stotine kuća je uništeno, a stanovnici mjesta Le Barp, blizu Bordeauxa su evakuirani. Vatrogasni kapetan Nicolas Braz objasnio je da je požar postao toliko 'nepredvidiv i nekontroliran' da stvara vlastite vjetrove pa čak i vrtloge. Pomoć Francuskoj poslale su mnoge europske zemlje, među kojima je i Hrvatska. 

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Zvijezda emisije 'Made in Chelsea' Georgia Toffolo otkrila je da je s suprugom Jamesom Wattom i njegovim kćerima ljetovala u Cap Ferretu, ali su zbog požara morali ranije napustiti to područje. U emotivnoj objavi na Instagramu rekla je da su nakon toga otputovali na Island kako bi se maknuli od opasnosti.

- Imali smo četvero djece sa sobom i James mi je rekao da mu se to nimalo ne sviđa. Već smo osjećali miris dima, a počeo je padati i sitni pepeo. Noć smo proveli u zračnoj luci, a let za Island imali smo rano u petak ujutro. Bilo je zaista potresno gledati kako se požar sve više širi. Imali smo sreće što smo otišli samo nekoliko sati prije velike evakuacije poluotoka Cap Ferret - napisala je glumica.

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