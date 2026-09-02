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VANDALIZAM

Uništili su Dollynu zvijezdu na Stazi slavnih: 'Uskoro će biti kao nova, već ju popravljamo'

Piše Magdalena Mucić,
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Uništili su Dollynu zvijezdu na Stazi slavnih: 'Uskoro će biti kao nova, već ju popravljamo'
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Foto: Cathal McNaughton
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Ana Martinez, predstavnica holivudske gospodarske komore, u utorak je rekla da je štetu prijavio jedan obožavatelj, dodavši kako je Dollyna zvijezda već bila predviđena za popravak zbog pukotina.

Admiral

Zvijezda Dolly Parton na holivudskoj Stazi slavnih vandalizirana je samo nekoliko dana nakon njezine smrti. Videozapisi koji kruže internetom prikazuju radnike kako popravljaju zvijezdu nakon što je netko izgrebao Dollyino ime. Ana Martinez, predstavnica holivudske gospodarske komore, u utorak je rekla da je štetu prijavio jedan obožavatelj, dodavši kako je Dollyna zvijezda već bila predviđena za popravak zbog pukotina.

Dolly Parton Passes Away at 80
Foto: Profimedia.hr

Cvjetni aranžmani koje su obožavatelji ostavili nakon pjevačicine smrti, uklonjeni su kako bi radovi mogli započeti, a očekuje se da će Dollyna zvijezda do petka biti kao nova, piše Daily Mail. 

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