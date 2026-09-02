Uništili su Dollynu zvijezdu na Stazi slavnih: 'Uskoro će biti kao nova, već ju popravljamo'

Zvijezda Dolly Parton na holivudskoj Stazi slavnih vandalizirana je samo nekoliko dana nakon njezine smrti. Videozapisi koji kruže internetom prikazuju radnike kako popravljaju zvijezdu nakon što je netko izgrebao Dollyino ime. Ana Martinez, predstavnica holivudske gospodarske komore, u utorak je rekla da je štetu prijavio jedan obožavatelj, dodavši kako je Dollyna zvijezda već bila predviđena za popravak zbog pukotina.

Foto: Profimedia.hr

Cvjetni aranžmani koje su obožavatelji ostavili nakon pjevačicine smrti, uklonjeni su kako bi radovi mogli započeti, a očekuje se da će Dollyna zvijezda do petka biti kao nova, piše Daily Mail.