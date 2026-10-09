Upalili svijeću pored Baretove lutkice u vinkovačkom parku

U vinkovačkom parku izložena je lutka s likom legendarnog frontmena Majki, Gorana Bareta koji je preminuo 9. listopada u 62. godini života. Netko je sada ispred nje zapalio svijeću i tako mu odao počast.

Lutka je postavljena u crvenoj telefonskoj govornici 15. rujna, a njezina autorica je umjetnica Mila Lončar. Ona svojim lutkama oblikuje galeriju suvremenih portreta u kojoj se susreću karikatura, skulptura, primijenjena umjetnost i kazalište objekta.

Lutka s Baretovim likom njezina je osobna interpretacija glazbenika, smještena između stvarnosti i mašte. Prilikom predstavljanja izložbe iz Gradskog muzeja Vinkovci istaknuli su kako ona predstavlja mnogo više od samog pjevača.

Foto: Sandra Šimumović/ Pixsell

- Pred nama nije samo pjevač grupe Majke, nego simbol autentičnosti, otpora i emotivne iskrenosti, umjetnik koji je vlastitu ranjivost pretvorio u snažan i trajan umjetnički izraz - poručili su tada iz muzeja.

*uz korištenje AI-ja