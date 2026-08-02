Upoznajte dame koje stoje iza nezaustavljive braće Sinković

Martin i Valent Sinković osvojili su jučer brončanu medalju u dvojcu na pariće na Europskom prvenstvu u Vareseu, i sada njihova kolekcija broji čak 54 medalje. Hrvatski olimpijci do odličja su stigli nakon tri utrke u manje od 24 sata, a najavili su da će na Svjetskom prvenstvu krajem kolovoza biti još bolji.

Njihove najvjernije navijačice i podrška svih ovih godina su svakako njihove supruge koje ih često i prate na natjecanjima.

Martin Sinković prvi je 'uveslao' u bračnu luku i to 2013. godine s tada studenticom prava Manuelom Kanaet, a ona je njegova najveća navijačica tijekom svakog velikog natjecanja. Upoznao ju je preko zajedničkog društva, a godinu dana nakon upoznavanja pozvao ju je na Sinjsku alku. Nakon te Alke, prošetali su gradom držeći se za ruke i od tada su nerazdvojni. Upravo je u Sinju 'uplovio' u bračnu luku.

- Manuela mi je posljednjih godina bila važna podrška, i u sportskim uspjesima, i u životu općenito. Sretni smo što smo našu dugogodišnju vezu okrunili brakom i to na fantastičnom svadbenom veselju sa 250 uzvanika. Zahvaljujem svima koji su uveličali i organizacijski pomogli naše slavlje, od uzvanika i osoblja sinjskog hotela Alkar do onih najzaslužnijih, naših roditelja i prijatelja - kazao je Martin, a prenio Hrvatski veslački savez.

Zagreb: Modna revija braće Sinković i proslava olimpijskog zlata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kumovi Martinu i Manueli bili su veslač iz Pule Marco Franjul i Zrinka Koprčina, Manuelina prijateljica od vrtićkih dana s kojom je kumstvo dogovorila u osnovnoj školi. Osim ljubavi, Martina i suprugu veže i zajednički posao koji je vezan uz zdrav doručak.

Valent Sinković u braku je s bivšom tenisačicom i splitskom pravnicom Antonelom Sušak od 2017. godine. Upoznali su se na jednoj dodjeli sportskih nagrada na kojoj se Antonela slučajno zatekla. Tijekom domjenka nakon dodjele počeli su razgovarati i tako je počela njihova ljubavna priča. Vjenčali su se nakon dvije godine veze u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu u užem krugu obitelji i prijatelja. Valentov kum bio je boksač Filip Hrgović kojeg je upoznao za vrijeme vojničke obuke, a Antonelina kuma bila je dugogodišnja prijateljica, Karla Gea Kacer.

Zagreb: Modna revija braće Sinković i proslava olimpijskog zlata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zanimljivo je i kako je Valent na dan vjenčanja odradio trening i odveslao 20 kilometara, a njegova supruga imala je razumijevanja za to jer je i sama bila u sportskim vodama.

Zajedno imaju dvoje djece, sina Karla dobili su u ožujku 2021. godine, a drugog sina Luku u studenom 2022. godine.