Upoznajte kandidate: Nikolina promovira hranu bez glutena, Karmen je već kuhala na TV-u...

Karmen gledatelji je pamte kao vedru i nasmijanu osobu iz kulinarskog showa „Tri, dva, jedan - kuhaj!“, a svoje kulinarske vještine pokazat će i ostali kandidati iz Zagorja i Međimurja.

<p>U novom tjednu „Večere za 5 na selu“ posjetit ćemo dvije velike regije - kuhat će se, družiti i veseliti u Međimurju i Hrvatskom zagorju.</p><p><strong>SONJA LONČARIĆ (33), PRAPORČAN</strong></p><p>Sonja Lončarić ima 33 godine, dolazi iz mjesta Praporčan pokraj Čakovca i radi kao ravnateljica doma za starije i nemoćne osobe. Za sebe kaže da je pozitivna i vedra osoba, koja voli zabavu i druženje pa je to i jedan od razloga što se prijavila u show. Premda puno radi, uvijek nađe vremena za svoj omiljeni hobi - pečenje kolača, najčešće kuha tjestenine i međimursku gibanicu, a preferira mediteransku kuhinju.</p><p><strong>KARMEN ČEHOK (32), NOVAKOVEC </strong></p><p>Karmen dolazi iz mjesta Novakovec kod Čakovca, ima 32 godine i gledatelji je pamte kao vedru i nasmijanu osobu iz kulinarskog showa „Tri, dva, jedan - kuhaj!“. Odmalena voli kuhati, prava je profesionalka kad je riječ o tradicionalnoj kuhinji, a priznaje kako u posljednje vrijeme voli i kineske delicije. U slobodno vrijeme izrađuje rode od stiropora, okvire i knjige za uspomenu, narukvice prijateljstva, adventske aranžmane i mnoge druge stvari.</p><p><strong>ANTUN RAŠIĆ (60), VARAŽDIN</strong></p><p>Antun Rašić je 60-godišnji umirovljenik iz Varaždina, koji u slobodno vrijeme voli ići u ribolov, svira gitaru, vozi se na motociklu i bere gljive. Već je sudjelovao u nekim kulinarskim emisijama, rado piše i dijeli recepte i uvijek iznova voli dokazivati svoje vještine u kuhinji. Priznaje da ne voli kritike, provokacije i dodatne komentare drugih oko sebe dok kuha. Također, ovisan je o uzbuđenju, dinamici, izvrsno radi pod pritiskom i za sebe kaže da je stručnjak za tradicionalnu hranu.</p><p><strong>NIKOLINA FLEGARIČ (47), VARAŽDIN</strong></p><p>Nikolina ima 47 godina, dolazi iz Varaždina, po zanimanju je inženjerka tekstila, no trenutno vodi trgovinu zdrave prehrane. U show se prijavila zato što želi promovirati bezgletunsku prehranu i zdrav život, a voli i isprobavati nove stvari te kušati ukusna jela. U slobodno vrijeme radi u vrtu, eksperimentira s raznim jelima i izrađuje himalajske svjetiljke, a preferira kombinaciju tradicionalne i moderne kuhinje.</p><p><strong>GORDANA KUŠAR (45), DONJI KNEGINEC </strong></p><p>Gordana je 45-godišnja slastičarka koja dolazi iz naselja Donji Kneginec kod Varaždina. Za sebe kaže da je vesela i optimistična osoba bez obzira na to što joj život nije jednostavan. Naime, njezin sin je alergičan na gluten pa je svoj jelovnik prilagodila prehrani i želi promovirati takvu vrstu prehrane. Kad dane ne provodi na poslu, frizerka je, košarkašica i članica udruge u kojoj se zalaže za prava osoba s invaliditetom. Obično kuha variva i mesna jela, a preferira tradicionalnu zagorsku kuhinju.</p>