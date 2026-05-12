Upoznajte Lelekice: Evo tko su cure koje nas predstavljaju večeras u Beču na Eurosongu

Etno-pop sastava Lelek s pjesmom 'Andromeda' večeras će nas predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Austriji.

Naime, glazbena skupina koju čini pet djevojaka, osnovana je u rujnu 2024. godine. Široj publici predstavile su se pjesmom 'Tanani nani', nakon čega postaju viralne na društvenim mrežama i privlače pažnju publike.

Ime Lelek odabrale su, kažu, jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Njihov cilj je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

Lelek, ističu, nije samo glazbeni projekt, već poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Teže graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom. A evo tko su te zanimljive dame.

Judita Štorga

Juditu (25) šira publika pamti iz talent-showa Superstar, u kojem je nastupila 2023. godine. Iako se glazbom bavi od djetinjstva, upravo nakon tog iskustva odlučuje ozbiljno poraditi na vokalu. Dvije godine intenzivno vježba, uči i traži vlastiti izraz. Baš kao i njezinim kolegicama - Marini, Lari i Inki - prvi susret s glazbom bila joj je violina, koju svira odmalena - završila je osnovnu glazbenu školu, a kao djevojčica plesala je i folklor te joj je upravo etno komponenta u Lelek-u posebno bliska.

– Etno je u svima nama, to je naša kultura. Kao dijete sam se, baš kao i moja mama, bavila folklorom, ali ga napustila jer sam zbog toga bila predmet ismijavanja u školi. To nije bilo popularno i društveno prihvatljivo, mislim da, nažalost, nije ni sada, stoga mi je danas predivno što taj dio identiteta možemo unijeti u moderni mainstream – ističe Judita, koja studira grafički dizajn i vodi kafić u centru Zagreba, a glazba joj je postala apsolutni prioritet.

Korina Olivia Rogić

Korina Olivia (24) rođena je u Kanadi, no obitelj se u Hrvatsku vraća dok je još bila beba. Studira komunikologiju i piše diplomski rad, ali od početka zna da se želi baviti isključivo glazbom. Nastupa po kafićima, pjeva u bendu Soul Sisters, a dodatnu potvrdu dobiva sudjelovanjem u The Voice 2023. godine.

– Najveći stres bile su kamere, ne ljudi. Trebalo mi je vremena da shvatim da bez obzira na sve, moraš nastupati zbog sebe i užitka – kaže Korina.

Slobodno vrijeme, kojeg nema mnogo, provodi s dečkom Antoniom, a posljednjih mjeseci trenira Muay Thai. Borilačke vještine nisu joj strane – ranije se bavila taekwondoom.

Marina Ramljak

Marina (26) je po struci grafička dizajnerica, dolazi iz Virovitice i jedna je od vizualno najupečatljivijih članica grupe. Ima oko 15 tetovaža, a najdraža joj je jednostavan smajlić koji simbolizira mir i unutarnju ravnotežu. U budućnosti bi se voljela okušati i u tetoviranju.

Glazba je u njezin život snažno ušla još u osnovnoj glazbenoj školi, kada je kroz violinu i orkestar prvi put osjetila čari zajedničkog muziciranja. Upravo joj je glazba donijela i ljubav – kroz prijavu na The Voice 2023. upoznaje pjevača Luku Novokmeta, s kojim je danas u vezi i često nastupa.

Lara Brtan

Lara (19) je najmlađa članica Lelek-a, ali ujedno i jedina koja je u sastavu od samih početaka. Njezina ljubav prema glazbi počinje još kao sedmogodišnjakinja uz seriju Big Time Rush, zbog koje upisuje violinu u osnovnoj glazbenoj školi. Profesorica solfeggia brzo prepoznaje njezin pjevački talent i usmjerava je prema zboru.

– Kad sam dobila poziv za Lelek, bila sam u šoku. Nisam se bavila etno-popom, ali sam odlučila dati šansu. Danas znam da nisam mogla donijeti bolju odluku – ponosna je Lara, koja studira odnose s javnošću, radi u zagrebačkom kinu i ističe koliko joj znači podrška kolega i dečka Lovre, koji je, kako kaže, njezin najveći navijač.

Inka Večerina Perušić

Najstarija članica grupe donosi i najviše iskustva. naime, Inka (33) je pjevala u Putokazima, bila članica dječjeg zbora Tratinčice, svirala violinu, a paralelno gradila i novinarsku karijeru. Danas radi kao slobodna novinarka, aktivno glumi u kazalištu i uspješno balansira obiteljski život.

Suprug i desetogodišnja kći njezina su najveća podrška.

– On je uz mene od devetnaeste godine i uvijek mi olakšava život, prvo kao partner, a danas i kao otac naše djevojčice – ističe Inka.

Cure će 'Andromedu' zapjevati već večeras, u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a nastupaju treće po redu. Sve tri večeri počinju u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u istom terminu i za hrvatske gledatelje. U Hrvatskoj će se prijenos moći pratiti uživo na HRT 1 te putem platforme HRTi, kao i na službenom YouTube kanalu Eurosonga.