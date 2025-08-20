Upoznajte Weasleyjeve! HBO je otkrio tko će glumiti omiljenu braću i sestru u seriji o Potteru

HBO snima seriju o najpopularnijem čarobnjaku, Harryju Potteru. Filmovi, nastali po knjigama J.K. Rowling, obilježili su mnoga djetinjstva, kao i glumci koji su utjelovili omiljene likove. No, sada je vrijeme za novu postavu! HBO je ranije već objavio tko će glumiti glavne likove, a sada su otkrili i tko će utjeloviti Freda, Georgea, Percyja te Ginny Weasley!

Foto: Murray Close

U objavi na društvenim mrežama, HBO je objavio zajedničku fotografiju glumaca - blizanci Tristan i Gabriel Harland bit će novi Fred i George, Ruari Spooner utjelovit će Percyja, dok će Gracie Cochrane biti Ginny. Ulogu Rona dobio je Alastair Stout.

- Charlie je trenutno u Rumunjskoj, no pridružit će nam se uskoro - stoji u opisu objave, referirajući se na drugog najstarijeg brata obitelji Weasley. Tko će utjeloviti najstarijeg brata Billa je također i dalje nepoznato. U originalnim filmovima glumio ga je Domhnall Gleeson.

Poznato je i da će Katherine Parkinson utjeloviti Molly Weasley.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Ulogu Harryja Pottera igrat će Dominic McLaughlin, Hermionu Granger glumit će Arabella Stanton, a Rona Weasleyja utjelovit će Alastair Stout. Svaka sezona serije pratit će jednu knjigu iz slavnog serijala, a bit će dostupna na platformi HBO Max.

Foto: HBO

Uz trojac glavnih junaka, potvrđena su i druga važna glumačka imena. Ugledni američki glumac John Lithgow (79) preuzet će ulogu ravnatelja Hogwartsa Albusa Dumbledorea, što je, prema njegovim riječima, velika čast i odgovornost jer bi ova uloga mogla obilježiti završnicu njegove karijere. Ulogu Hagrida, omiljenog čuvara ključeva i zemljišta, dobio je Nick Frost (53).

Janet McTeer (63) glumit će profesoricu Minervu McGonagall, voditeljicu doma Gryffindor, poznatu po svojoj strogosti i pravednosti. Glumačku postavu upotpunjuju Luke Thallon kao profesor Quirinus Quirrell. Ulogu je dobio i Paul Whitehouse (66) kao mrzovoljni domar Argus Filch.

- Publika će Hogwarts doživjeti u novom svjetlu. Harry Potter ostaje snažan kulturni fenomen i jasno je da postoji velik interes za ponovno uranjanje u taj svijet - izjavio je Casey Bloys, predsjednik i glavni direktor za sadržaj u HBO-u i na platformi Max.