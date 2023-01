Upoznali su se u trgovini, prošle godine su izgubili dijete, a sada cijela obitelj seli na Bliski istok

Cristiano Ronaldo (37) i njegova zaručnica Georgina Rodriguez (28) jedan su od najpoznatijih parova u svijetu, a nedavno su svoju nemalu obitelj preselili u Rijad nakon što je nogometaš potpisao dvogodišnji ugovor za nogometni klub Al Nassr.

Ronaldo i Georgina su pri selidbi imali problem zbog tamošnjeg zakona u Saudijskoj Arabiji. Naime, prema njihovom zakonu izvanbračni partneri ne smiju zajedno živjeti. Ipak, saudijske vlasti su odlučile zažmiriti na taj prekršaj Portugalca i Španjolke, tvrdi španjolska novinska agencija EFE.

Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

- Iako zakon i dalje brani zajednički život bez bračnog ugovora, vlasti su odlučile okrenuti glavu i ne progoniti ikoga. Naravno da se zakoni gledaju kad je u pitanju problem ili kriminal - rekao je jedan pravnik upućen u tematiku.

Georgina i Ronaldo su u travnju prošle godine doživjeli osobnu tragediju kad su izgubili jedno dijete pri porodu. U listopadu 2021. su objavili da je Georgina trudna s blizancima, a 18. travnja 2022. je rodila djevojčicu Bellu Esmeraldu, ali sin nažalost nije preživio.

- Ova je godina bila najkompliciranija u mom životu, najsretniji trenutak postao je i najtužniji. To je nešto što će me pratiti cijeli život i što nećemo moći zaboraviti - ispričala je Georgina o gubitku za španjolski Elle.

Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Romansa ovog globalno popularnog para počela je 2016. kad je Ronaldo ušetao u Guccijev dućan u centru Madrida, a u pomoć mu je priskočila Georgina koja je tamo bila zaposlena.

- Cijela sam drhtala kad sam ga vidjela. Odmah je privukao moju pozornost. Zapalio je nekakvu iskru u meni - prisjetila se koju godinu kasnije Georgina prvog susreta s Ronaldom.

Foto: Instagram

Koji dan kasnije, slučajno, tvrdi Georgina, sreli su se na jednom modnom eventu.

- Tad smo mogli pričati u opuštenoj atmosferi. Nisam bila na poslu pa sam bila prirodnija. Bila je to, za oboje, ljubav na prvi pogled - ispričala je jednom prilikom. Brzo su počeli hodati, a još brže su počeli problemi. Španjolskim medijima nije trebalo dugo da lociraju novu Ronaldovu dragu, koja je od anonimke preko noći postala 'najtraženija' žena u Španjolskoj.

Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo

Nakon što su se upoznali i počeli hodati Georgina je ubrzo prestala raditi u trgovini, gdje su konstantno dolazili novinari pretvarajući se da su kupci. Kad Ronaldo nije imao nogometne obaveze par je zajedno obilazio restorane, modne događaje, premijere, gala večeri. A onda, kao grom iz vedra neba - Ronaldo je postao otac dvoje djece. Identitet majke je nepoznanica, zna se tek da je Ronaldo dogovorio s jednom klinikom surogat majku. U njihovu obitelj tako su došle bebe, a nije trebalo dugo ni da Georgina ostane trudna. Sreći nije bilo kraja...

Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Dvije godine poslije, njihova veza je došla pred veliki izazov. Jedna djevojka optužila je Ronalda da ju je silovao u Las Vegasu 2009. godine. Ronaldo je tvrdio da je seks bio uz pristanak, a Georgina se oglasila i poručila kako je njezin Cristiano čist i da tako nešto ne bi nikad napravio. Optužbe se nisu 'uhvatile', Georgina i Ronaldo vratili su se u svoju stvarnost i nastavili živjeti 'normalno'.

A kako je živjeti s Ronaldom, jednim od najboljih nogometaša posljednjih desetljeća? Na to pitanje samo Georgina zna odgovor, a rado ga je podijelila s britanskim medijima prije nekoliko godina.

Foto: Instagram/ kolaž

- Biti partnerica nekog tako poznatog nije lako, ali to nikad ne bih promijenila. To što osjećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštivanje. Ali ne smijemo zapostaviti ni zavođenje. To je jako bitan dio svake veze. A ja uvijek spavam u seksi donjem rublju - rekla je Georgina.

