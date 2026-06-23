Ups! Nicola Peltz slučajno je pokazala privatne fotografije nje i Brooklyna Beckhama

Glumica Nicola Peltz (29) slučajno je otkrila provokativne fotografije sa suprugom Brooklynom Beckhamom (27), rasplamsavši priče o obiteljskom raskolu. Zvijezda serije "Bates Motel" je na Instagram priči sa psićem otkrila intimne crno-bijele fotografije para koje vise na zidu njihovog doma u Beverly Hillsu.

Foto: Instagram

Na fotografijama Nicola pozira u toplesu dok je grli Brooklyn. Iako je objava navodno slučajna, mnogi je smatraju provokacijom u jeku obiteljske svađe. Budući da se Brooklyn bavi fotografijom, mnogi sumnjaju da je on autor portreta.

Ovaj potez dogodio se neposredno nakon Dana očeva, koji je dodatno istaknuo napetosti u obitelji.

Foto: Instagram

Objava je uslijedila nakon što je Brooklyn ignorirao oca Davida (51) za Dan očeva, dok su David i Victoria (52) uključili najstarijeg sina u svoje čestitke. Oni su podijelili obiteljske fotografije na kojima su i Brooklyn, Romeo (23), Cruz (21) i Harper (14), a David je poručio kako je "biti tata njegov najvažniji posao".

To je navodno razbjesnilo Brooklyna, koji je tražio od roditelja da ga ne uključuju u objave.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

- Kipi od bijesa. Zamolio ih je da ga ostave na miru, a oni to ne poštuju - ispričao je izvor blizak obitelji.

Ovo je samo nastavak sukoba - Brooklyn je ranije optužio roditelje za sabotiranje braka i navodno tražio komunikaciju samo preko odvjetnika.

*uz korištenje AI-ja