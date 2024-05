Urednica 'Pesme za Evroviziju': 'Tražit ćemo objašnjenje EBU-a o izbacivanju Joosta Kleina'

Urednica srpskog izbora za pjesmu Eurosonga, Olivera Kovačević, gostovala je u emisiji 'Među nama' te rekla kako će Srbija tražiti objašnjenje od EBU-a zbog diskvalifikacije Nizozemca Joosta Kleina, prenosi Telegraf.rs.

Joosta su iz finala izbacili zbog incidenta koji se dogodio s fotografkinjom. Nizozemac je nasrnuo na nju, ali ju nije udario. EBU se kasnije oglasio te istaknuo da se Klein neprimjereno ponašao, a Olivera je komentirala objašnjenje koje su oni dobili od EBU-a.

- Kako je EBU nama poslao u obrazloženju, on je prilikom silaska sa scene napao fotografkinju švedske nacionalne televizije koja ga je fotografirala, a oni su zamolili da njega ne fotografira i on je nasrnuo na nju. Nigdje ne piše je li bilo fizičkog kontakta ili je samo verbalno nasrnuo i ona ga je prijavila policiji. Dakle, to je službeno obrazloženje EBU-a - rekla je pa dodala da je kazna bila prestroga te da će tražiti dodatno pojašnjenje.

2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Ako je to bilo, mislim da je prestrogo kažnjen. U krajnjem slučaju, možete mu zabraniti ulazak u arenu, ali morate pustiti njegov nastup. Diskvalifikacija je preteška, pisat ćemo EBU-u da nam točno obrazlože svoju odluku. Sve nadgledaju, sve vide, ali mislim da ova kazna nije bila primjerena - poručila je.

