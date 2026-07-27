Obavijesti

Show

Komentari 0
NEUGODNO

Usher zavodio obožavateljicu na pozornici tijekom koncerta, ona ga odbila: Potjerao ju s bine

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Usher zavodio obožavateljicu na pozornici tijekom koncerta, ona ga odbila: Potjerao ju s bine
Foto: TikTok
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ukočila se i odmaknula, kada ju je pokušao polegnuti na krevet koji je dio scenografije. Nakon toga se Usher povukao i rekao: "Mislim da ona baš i ne želi biti na pozornici, ha"

Admiral

Glazbenik Usher (47) je tijekom koncerta u Nashvilleu, održanog u subotu u sklopu turneje s Chrisom Brownom, odabrao obožavateljicu iz publike da mu se pridruži na pozornici. Dok joj je Usher bez majice pjevao te ju dodirivao po licu, ona je vrlo očito izražavala nelagodu te se odmicala.

@_shanayyy23 But fr. This girl really went up on that stage just bc she looked cute 🤣 #usher #rnbtour #usherraymond #usherconcert #chrisbrownconcert ♬ original sound - Shannon | Mama of 3

Ukočila se i odmaknula, kada ju je pokušao polegnuti na krevet koji je dio scenografije. Nakon toga se Usher povukao i rekao:

- Mislim da ona baš i ne želi biti na pozornici, ha - upitao je publiku.

Djevojka se nakon svega oglasila na društvenim mrežama pa odgovorila onima koji su joj pisali da nije niti trebala pristati na izlazak na pozornicu.

- Kao prvo, nitko ne odbija izlazak na pozornicu. Izgledala sam vrhunski, jeste li stvarno mislili da ću propustiti da me vide tisuće ljudi - rekla je pa objasnila da su ona i majka prije koncerta premještene u VIP sektor radi, kako kaže, 'privilegija koje donosi ljepota'.

- Ne kažu ti za koga ideš gore! Što ste očekivali, da spavam s njim pred svima - dodala je.

Inače, Usher je poznat po interakciji s publikom. Prije dvije godine hranio je obožavateljice trešnjama, a reakcija njegovog tjelohranitelja postala je viralna.

Njegov kolega s turneje, Chris Brown, također je privukao pažnju. Lani je na pozornicu izveo Kaylu Nicole, bivšu djevojku NFL zvijezde Travisa Kelcea i pripredio joj senzualni ples u krilu uz svoj hit "Take You Down".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTOEKSKLUZIV Luka Modrić traži vilu u Istri? Evo gdje je bio
NOVI DVORI?

FOTOEKSKLUZIV Luka Modrić traži vilu u Istri? Evo gdje je bio

Kapetan nogometne reprezentacije obišao je gradilište prije nego li se ukrcao na jahtu i zaputio na odmor. Ljeta su mu rezervirana za plovidbu Jadranom s obitelji
FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu
'TRAG U BESKRAJU'

FOTO/VIDEO Fešta za Olivera! Iva istaknula dekolte i vitke noge, Perčin ljubila svog Gelu

Na trajektu Marko Polo, koji je iz Splita plovio prema Veloj Luci, u nedjelju nije trebalo dugo čekati da krene pjesma. Čim su Ante Gelo i njegov bend zasvirali prve taktove, putnici su se okupili oko njih, izvukli mobitele i počeli pjevati uglas
Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje
TIJELO REKLO DOSTA

Trener Edo iz 'Života na vagi' otkrio je od čega točno boluje

Edin Mehmedović već tjednima trpi jake bolove, a sad je pokazao i snimke magnetske rezonance

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026