Usher zavodio obožavateljicu na pozornici tijekom koncerta, ona ga odbila: Potjerao ju s bine

Glazbenik Usher (47) je tijekom koncerta u Nashvilleu, održanog u subotu u sklopu turneje s Chrisom Brownom, odabrao obožavateljicu iz publike da mu se pridruži na pozornici. Dok joj je Usher bez majice pjevao te ju dodirivao po licu, ona je vrlo očito izražavala nelagodu te se odmicala.

Ukočila se i odmaknula, kada ju je pokušao polegnuti na krevet koji je dio scenografije. Nakon toga se Usher povukao i rekao:

- Mislim da ona baš i ne želi biti na pozornici, ha - upitao je publiku.

Djevojka se nakon svega oglasila na društvenim mrežama pa odgovorila onima koji su joj pisali da nije niti trebala pristati na izlazak na pozornicu.

- Kao prvo, nitko ne odbija izlazak na pozornicu. Izgledala sam vrhunski, jeste li stvarno mislili da ću propustiti da me vide tisuće ljudi - rekla je pa objasnila da su ona i majka prije koncerta premještene u VIP sektor radi, kako kaže, 'privilegija koje donosi ljepota'.

- Ne kažu ti za koga ideš gore! Što ste očekivali, da spavam s njim pred svima - dodala je.

Inače, Usher je poznat po interakciji s publikom. Prije dvije godine hranio je obožavateljice trešnjama, a reakcija njegovog tjelohranitelja postala je viralna.

Njegov kolega s turneje, Chris Brown, također je privukao pažnju. Lani je na pozornicu izveo Kaylu Nicole, bivšu djevojku NFL zvijezde Travisa Kelcea i pripredio joj senzualni ples u krilu uz svoj hit "Take You Down".