Pjevač i voditelj Saša Lozar (41) zadivio je žiri i kolege i po drugi put pobijedio u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Ovaj put u posebnoj 'All Stars' sezoni.

U drugoj sezoni odnijeli ste pobjedu u tri emisije, a na kraju ste bili pobjednik sezone. Kad ste saznali za All stars sezonu, je li vam bilo očekivano da ćeš biti dio natjecateljske postave?

Nisam očekivao ali mi je bilo drago. Svi smo prošli jedan izazovan i težak period zbog pandemije, a sudjelovanje u emisiji mi se činilo kao dobar način da opet testiram svoje limite i nastupam pred publikom. Da zabavim sebe i ljude.

Koga od kandidata ste smatrali najvećom konkurencijom?

Svi kandidati su imali odličnih nastupa tako da smo u svakom trenutku jedni drugima bili najveća konkurencija i motivacija. Najviše sam se natjecao sam sa sobom. tražio maksimum. Damir je po broju bodova uvijek bio blizu i imao je super točaka, tako da ipak izdvajam njega. U svakoj epizodi je bilo transformacija koje su tjerale ljude da ih ponovo gledaju na YouTubeu i to je puno važnije od naglašavanja favorita ili konkurencije.

Ove sezone odnijeli ste dvije pobjede, u obje ste dobili muške uloge. Je li vam transformacija u muškarca manje zahtjevna od transformacije u ženu?

Meni težina transformacije nije ovisila o spolu. Naravno da mi je prirodnije utjeloviti muškarca no po pitanju glasa je teže. Žene je bilo interesantno proučavati i prilagođavati sebi. Fizički su mi bile teže te transformacije. Trebalo je jako paziti da ne ode u karikaturu ali mislim da sam dosta dobro uspio.

Kako je bilo surađivati s Marijem Petrekovićem za zajednički nastup Beyonce i Shakire?

Urnebes. Nas dvoje se jako dobro slažemo i Mario je strašan talent i profesionalac od kojeg uvijek nešto možeš naučiti. Smijeh koji je bio prisutan na probama je teško opisati. Volio bih da me snimala neka kamera dok sam čekao svoj red da nastupim i umirao od njegovih Shakira pokreta. Jedva sam se sabrao prije svog pojavljivanja kao JLo.

Nakon brojnih transformacija u žene, jeste li se uspjeli naviknuti na usku odjeću, perike i štikle?

Naviknem se ja na sve što mi je zadatak. Jednostavno nema druge. Uska odjeća je bila najveći problem jer bi mi stvarala probleme kod disanja i samim time pjevanja ali bez tih nekih finesa se nije mogla dobiti ženska figura.

Za što mislite da je ženama najveći izazov u svakodnevnom spremanju (šminka, frizura, odjeća, obuća) i gledate li na to sada drugačije nego prije TLZP?

Mislim da te neke stvari dodatno opterećuju ionako natrpan raspored svake žene. Treba to smanjiti na minimum pa jasno vam je da nama muškarcima nije to najbitnije.

Prisjetimo se druge sezone TLZP. Na koji ste nastup najviše ponosni?

Uf, puno ih je bilo. Elton, Annie Lennox, Louis Prima... Interesantno da sam u toj sezoni pobjeđivao kao žena a u ovoj ipak kao muškarac.

Gledateljima ste favorit i većina ih smatra da zaslužujete pobjedu. Mislite li da se ističete od ostalih kandidata svojim vokalnim i fizičkim transformacijama?

Ja sam tip koji radi i trudi se. Nisam tip koji se voli isticati. Ljudi prepoznaju trud i talent pa nema potrebe od toga raditi više nego što je. Treba pratiti svoj put, ne puno vrludati i biti zadovoljan svojim izborom.

Što mislite da je vaša najveća prednost?

Visina (smijeh). Uvijek sam za natkoljenicu viši od svih.

Koji vam je nastup u ovoj sezoni najdraži, a koji najzahtjevniji?

Najdraži mi je svakako bio David Bowie. On je uvijek imao drugačiji pristup glazbi i modi pa smo tu malo i slični. Bio mi je izazov skinuti taj glas i 'cockney english' naglasak i to me je baš zabavljalo. Najzahtjevnije je bilo pohvatati koreografiju za Super Bowl nastup s Petrekovićem. Nosio sam te cipele svugdje kako bi se naviknuo na drugačije držanje, a koreografiju sam vrtio u glavi i u krevetu.

Jesu li supruga i kći gledale svaku epizodu showa?

Naravno da su gledale. Drago mi je da ih još uvijek uspijem iznenaditi.

Kako je kći reagirala na vašu pobjedu?

Jako je bila sretna i ponosna no danas su klinci oduševljeni u jednom trenu, a onda je za sekundu fokus na nečem drugom. To mi je uvijek pokazatelj da stalno treba davati nešto novo, testirati sebe i druge.

Kako planirate proslaviti?

Nemam neke posebne planove. Dva mjeseca se veselilo i smijalo svake nedjelje tako da kad se to zbroji već smo slavlje odradili. Sad je vrijeme za novu pjesmu, album koji spremamo ako sve bude po planu i koncerte na kojima možda padne koja imitacija.

Jeste li na početku snimanja mislili da imate velike šanse pobijediti?

Svi ulazimo u natjecanja nadajući se najboljem pa tako i ja, no nisam puno razmišljao o tome, a bodovi i pozicija su mi davali sigurnost. Išlo se korak po korak, epizoda po epizoda. Htio sam da kroz moje nastupe ljudi zaborave na neke svoje probleme i da se zabave. Na kraju je završilo pobjedom i presretan sam. Ovaj puta sam imao osjećaj da su ljudi jedva dočekali da se vratim u te svoje točke. Izgleda da sam ih kvalitetno zaveo i oraspoložio. Čekam ih na svojim koncertima dobar sam jako i tamo. Uvjerit ću ih u to.