Uskoro izlazi nova sezona serije 'Kumovi': Očekuju nas preokreti i uzbuđenja u životu likova...

Nova sezona donosi brojna uzbuđenja i preokrete u životima glavnih junaka. U prošloj sezoni glava obitelji Stipan Macan (Milan Štrljić) saznao je da ima kćer Šimu (Marina Redžepović) iz jedne veze iz mladosti, a pokušavajući izgraditi odnos s njom, nerijetko se našao u konfliktima sa sinovima Vinkom (Vedran Mlikota) i Aljošom (Vladimir Tintor).

- Kvaliteta ove serije je što je dinamična, stalne su promjene i zanimljiva lica. Stalno mi se obitelj širi, to je dobro, mada me strah, onaj jedan period dok je Stipan bio u Njemačkoj, da se ne pojavi neki mali Nijemac - našalio se Milan Štrljić u razgovoru za IN magazin te otkrio kako u novim nastavcima gledatelje očekuju brojni uzbudljivi zapleti. Saga oko zemljišta koje na jednoj strani želi Stipan, a na drugoj braća i njihove supruge poprimit će nove razmjere, a tko će u svemu tome odigrati ključnu ulogu, i kome će zemljište na kraju pripasti - ostaje nam za vidjeti.

- Uloga koju glumac napravi sa srcem, a ja ovu zaista radim sa srcem, je uloga koja prođe kroz tebe kao glumca, kao čovjeka i ti njoj daješ jedan dio sebe, a ona od tebe uzima isto jedan dio i tog osobnog i tog glumačkog, tako da je to sve skupa jedna velika igra - izjavio je glumac Vedran Mlikota, kojeg gledatelji u ulozi Vinka, a dao je i naslutiti što će se događati u novim nastavcima: 'Dižemo se iz pepela!'

