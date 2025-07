Uskoro kreće još jedno izdanje festivala 'Graffiti na gradele': Pogledajte tko će sve nastupati

Uskoro kreće festival Graffiti na Gradele, a od 23. do 27. srpnja će Bol na Braču ponovno postati epicentar vrhunske ulične umjetnosti i moćne glazbe. ' Četrnaesto izdanje festivala donosi još jači lineup, još više zabave i još bolji đir, dakle sve što vam treba za ljetni highlight godine', najavljuju organizatori.

Foto: Marko Lopac

- Ovog ljeta zidove Bola oživjet će top ekipa muralista i graffiti writera – dolaze @tom.hrvb iz Njemačke, @landofjulia iz Brazila, @roelof.beyond iz Nizozemske, @514.415 iz Srbije, te @pravizian i @vedra_neba iz BiH. Domaće snage predstavljaju rezidenti, ali i nova lica: @sarme_one, @chez_186, @mosk83, @sadrzajiforma, @senkzzzone, @fo_sho_sho i @nikola_grabovac - stoji u priopćenju organizatora.

Što se glazbe tiče, nastupaju Vojko V, Hiljson Mandela, Baks, 30 Zona, Kukus, Peki, Bore Balboa, Krešo i Žuvi, TTM, Špiro i Tej, Bejbe, Ragazzi… a tu je i posebno iznenađenje – bend Mašinko s akustičnim setom u subotu popodne na Bijeloj kući.

- GNG je puno više od festivala, to je iskustvo i prava mala zajednica umjetnika, entuzijasta i onih koji umjetnost suportaju. Od dnevnog dijela na Bijeloj kući, gdje vas čekaju crtanja murala, radionice, battleovi, turniri i chillanje u hladu, do večernjih partyja u 585 Clubu gdje glazba ne staje do zore. More? Na par koraka. Guštanje? Zagarantirano - najavljuju organizatori.

Foto: Marko Lopac

Dnevne događanja i radionice su, kao i uvijek, besplatni, dok se festivalske i dnevne ulaznice za večernji dio mogu nabaviti preko Entrija.