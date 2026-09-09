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Uskoro kreće 'Love Island', a ovo su natjecatelji showa

Piše Maša Mai Čigir,
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Uskoro kreće 'Love Island', a ovo su natjecatelji showa
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Foto: RTL
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Aplikacija Love Island Adria odsad je dostupna, a gledateljima donosi neodoljivu priliku da sudjeluju u događanjima u vili na Tenerifima

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Najveći dating show na svijetu - Love Island Adria kreće u nedjelju, a prije negoli će gledatelji krenuti s praćenjem, sve podatke o showu mogu pronaći na Love Island Adria aplikaciji. Upravo putem aplikacije, glasanjem se odlučuje o sudbini islandera - tko ostaje u vili, tko odlazi, a ponekad i koji se novi parovi formiraju. Zahvaljujući aplikaciji, gledatelji nisu pasivni promatrači, njihovi glasovi imaju stvarne posljedice za islandere.

Foto: RTL

Aplikacija Love Island Adria jedinstveno je mjesto gdje korisnici mogu doznati sve o showu, novostima iz vile, a donijet će i ekskluzivni sadržaj. Notifikacijom će se putem aplikacije podsjećati korisnike na sve bitne događaje u vili - kako ni u jednom trenutku ne bi propustili baš ništa! Usto, putem aplikacije će korisnici direktno utjecati na događaje u vili, a glasanje je posebno zanimljivo. Naime, svatko tko ima aplikaciju, moći će besplatno glasati za svoje favorite - jednim glasom.

Voyo pretplatnici imat će, pak, posebnu privilegiju pa će dobiti čak 10 besplatnih glasova za korištenje u aplikaciji - na svakom glasanju. Time imaju čak deset puta više glasova.

Love Island Adria aplikacije jednostavna je i intuitivna za korištenje i nudi jedinstveno iskustvo interakcije i svih informacija na jednom mjestu. Na aplikaciji je dostupna i Voyo Vip zona koja donosi igre, kvizove i ekskluzivni sadržaj za sve Voyo pretplatnike.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

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Foto: RTL

O kandidatima:

Mili (26) dolazi iz Smedereva i po zanimanju je hostesa. Neovisna je djevojka koja živi u Crnoj Gori, bavi se fitnessom koji ju je transformirao fizički, ali i mentalno. Veganka je, obožava glazbu i ples i smatra da je njezina najveća vrlina upornost.

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Drina (22) dolazi iz Čačka, živi u Beogradu i buduća je kostimografkinja. Iskrena je i znatiželjna djevojka, avanturističkog duha. Ima snažnu umjetničku stranu – voli crtanje i slikanje, a bavi se i gimnastikom. Karizmatična je, pozitivne energije te vjeruje da vrlo brzo može osjetiti nečiju energiju.

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Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje te je osam godina igrala košarku. Duhovita je i ne boji se novih izazova.

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Loren (28) dolazi iz Sydneya i vlasnica je kreativne agencije. Snažno je povezana sa svojim hrvatskim korijenima, a zbog nomadskog načina života često putuje između Australije i Europe. Ambiciozna je, vedra, luckasta i impulzivna, obožava adrenalin i ne boji se nepredvidivih odluka.

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Evo kad kreće Love Island Adria

Tara (23) je Kanađanka rodom iz Teslića, djevojka obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi. Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego. Teško priznaje kada nije u pravu, ali istovremeno vrlo brzo osjeti kada s nekim nešto nije u redu. Plesala je balet i folklor, voli povijest i sociologiju, govori nekoliko jezika i, kako sama kaže, hobije mijenja 'svaka tri dana'.

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Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouvjeren i izrazito usmjeren na ciljeve i već je proputovao više od pola svijeta. Izravan je i voli preuzeti ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan.

Gašper (28) dolazi iz Ljubljane i radi kao viši voditelj trgovine i osobni trener. Bivši je profesionalni košarkaš sa sedam godina profesionalne karijere iza sebe, a sport je i danas velik dio njegova života. Samouvjeren je, otvoren, društven i fizički vrlo aktivan, a žene ga često opisuju kao pravog gospodina.

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Robi (26) dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra. Opisuje se kao stara duša u mladom tijelu, a više od ekstravagantnih spojeva cijeni šetnju, razgovor i smijeh s osobom koju voli. Nedavno je završio svoju jedinu ozbiljnu vezu koja je trajala gotovo četiri godine.Traži ženstvenu, fit i odanu ženu koja dijeli njegove vrijednosti vezane uz ljubav i obitelj. Arogancija, neiskrenost i pretjerano tulumarenje odmah ga odbijaju.

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Valentin (24) dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, discipliniran i ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje te vjeruje da dobro funkcionira pod pritiskom. Ne zanimaju ga usputne veze ni odnosi samo zato da ne bi bio sam – važna mu je iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor i ne shvaćaju sebe previše ozbiljno

Vukašin (24) dolazi iz Zrenjanina i influencer je te poduzetnik. Samouvjeren je, društven, izravan te voli živjeti u trenutku. Iako sebe vidi kao macho tipa, iza opuštene vanjštine krije se nježnija strana. Tvrdoglav je, zaštitnički nastrojen i ne voli osjećaj da ovisi o drugima te dugoročno želi postići financijsku slobodu i izgraditi život okružen obitelji, prijateljima i pravom partnericom.

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