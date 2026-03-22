Uskoro počinje 'Tvoje lice zvuči poznato': Pjevat će Toše, Doris Dragović, Madonna, Adele...

Kandidati su spremni za treću epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojoj ćemo vidjeti osam transformacija.

Visoke pete i perika ponovno čekaju Davida Amara koji ulazi u lik jedne od najpoznatijih domaćih diva, Doris Dragović. Njegovog imenjaka Davida Balinta nakon dvije uzastopne ženske uloge po prvi put čeka transformacija u muškog izvođača. Danas će ući u lik Dana Reynoldsa, frontmana grupe Imagine Dragons, a promjena mu, priznaje, itekako odgovara.

Na jedan dan u cipele pop kraljice Madonne ulazi Dora Trogrlić koja ne skriva uzbuđenje zbog ove transformacije. Ulogu Adele preuzima Iva Ajduković koju danas čeka veliki vokalni izazov. Laura Sučec postaje Daddy Yankee. „Strašno mi je izazovno zato što je španjolski jezik u pitanju, s kojim nemam apsolutno nikakav doticaj, tako da je velik izazov savladati to“, priznaje Laura.

U današnjoj epizodi Lovro Juraga utjelovit će legendarnu Josipu Lisac, a u novi zadatak upušta se s dozom strahopoštovanja. Prva ženska transformacija očekuje Noru Ćurković koja postaje Danijela Martinović, no pripreme joj otežava promuklost koja je došla u nezgodnom trenutku.

Velik izazov i, kako sam kaže, posebna čast pripala je Svenu Pocrniću koji će utjeloviti neponovljivog Tošu Proeskog. Riječ je o zadatku kojem pristupa s velikim poštovanjem i predanošću.

Podsjetimo, upravo je Sven pobijedio prošle nedjelje kao Britney Spears. Na scenu je donio ples i prepoznatljiv scenski stav jedne od najvećih pop ikona. Njegov nastup bio je zabavan i odvažan. Za nekoliko sati doznat ćemo tko će danas odnijeti pobjedu.