Uskoro stiže nova serija autora Adolescencije: 'Revolucionarna je, to je potpuno novo iskustvo'

'Reunion' je nova triler serija tvorca serije 'Adolescence', a dolazi na BBC idući tjedan. Posebnost ove serije je u tome što je napravljena na govornom i znakovnom jeziku.

Serija je snimljena u četiri epizode, a prati Daniela Brennana (Matthew Gurney), gluhog muškarca, koji pokušava otkriti istinu o događajima zbog kojih je prije deset godina završio u zatvoru. Istovremeno je odbačen i od zajednice zbog čega ni u svijetu onih koji čuju ni u zajednici gluhih ne nalazi svoje mjesto. Dok ponovno uspostavlja odnos sa svojom kćeri Carly (Lara Peake), Christine (Anne-Marie Duff) odlučna je saznati zašto je Brennan ubio njezina supruga.

Scenarij za seriju napisao je gluhi scenarist William Mager iz Sheffielda, a producirao ju je tim zaslužan za Netflixov hit Adolescence. U glumačkoj postavi nalaze se već dobro poznata imena, poput Eddieja Marsana i Rose Ayling Ellis, zvijezde EastEndersa. Serija je dobila brojne pohvale zbog svog inovativnog pristupa i pomicanja granica u prikazu priče.

U intervjuu s Liamom O'Dellom, Ayling-Ellis se osvrnula na glumačku ekipu.

- Ovo je velika stvar. Mislim da je serija revolucionarna jer imamo gluhog scenarista, gluhe glumce - više od jednog, ima ih puno. Imamo čak i gluhe sporedne glumce. Bilo ih je toliko puno, nikada u životu nisam vidjela toliko gluhih osoba na setu, to je bilo potpuno novo iskustvo za mene - rekla je.

Gurney koji utjelovljuje nedavno puštenog osuđenika za ubojstvo rekao je da mu se ova uloga svidjela.

- Očito, Brennan je gluhi lik i vrlo je različit od stereotipa koje smo imali u drugim programima ili filmovima gdje je sve vrlo patronizirajuće. Ovdje uopće nije riječ o tome. On je samo čovjek koji je slučajno gluh i na svom je putu, a to me privuklo. Da je bio žrtva, ne bih se prijavio za tu ulogu, ali ovo je stvarno bio uzbudljiv lik - dodao je.

Glumica Lara Peake osvrnula se na tematiku serije.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- U ovoj seriji je ogromna količina humanosti. Pokazuje se potreba za komunikacijom i međusobnim razumijevanjem, kao i želja za odgovorima. Nije samo bezosjećajna priča o osveti u kojoj netko dobije što je zaslužio. Radi se o povezanosti, međuljudskim odnosima i oprostu - rekla je Lara u intervjuu.

Ova serija kreće se emitirati na BBC-ju 7. travnja.