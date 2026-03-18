Ušla je u povijest zbog poznatih zlikovki, triput je išla pred oltar, a evo što joj neprestano izmiče

Jedna od najvećih glumica svoje generacije, žena nevjerojatne transformacijske moći i holivudska ikona koja je utjelovila neke od najpamtljivijih likova filmske povijesti, Glenn Close, slavi svoj 79. rođendan. Njezina karijera, koja traje već pet desetljeća, riznica je prestižnih nagrada i kultnih uloga, no prati je i jedan od najpoznatijih paradoksa u svijetu filma – unatoč osam nominacija, zlatni kipić Oscara i dalje joj izmiče.

Početak na daskama i munjeviti uspon u Hollywoodu

Rođena 19. ožujka 1947. godine u Greenwichu, Glenn Close nije imala tipičan put do zvijezda. Rane godine provela je u zajednici Moral Re-Armament (MRA), koju je kasnije opisala kao "kult" koji je kontrolirao svaki aspekt njezina života. S 22 godine napustila je pokret i upisala se na fakultet, gdje je studirala kazalište i antropologiju, odlučna da postane glumica. Karijeru je započela tamo gdje se bruse najveći talenti – na kazališnim daskama New Yorka. Nakon debija na Broadwayu 1974. u predstavi "Love for Love", brzo je postala cijenjeno ime u kazališnim krugovima, osvojivši svoju prvu od tri nagrade Tony već 1983. godine.

Njezin filmski debi 1982. godine u filmu "Svijet po Garpu" bio je ništa manje nego spektakularan. Uloga feminističke majke Robina Williamsa, iako je od njega starija samo četiri godine, donijela joj je prvu od osam nominacija za Oscara i katapultirala je u holivudsku orbitu. Uslijedile su uloge u klasicima poput "Velike jeze" i "Prirodnog talenta", donoseći joj još dvije uzastopne nominacije za Oscara i potvrđujući njezin status kao jedne od najtalentiranijih glumica desetljeća.

Zlikovke koje su obilježile generacije

Iako je pokazala izniman raspon, Glenn Close je u povijest ušla ulogama kompleksnih, moćnih i često opasnih žena. Godina 1987. bila je prijelomna; njezina interpretacija poremećene Alex Forrest u psihološkom trileru "Fatalna privlačnost" postala je kulturološki fenomen. Lik odbačene ljubavnice koja progoni svog bivšeg partnera bio je toliko uvjerljiv da je izraz "bunny boiler" ušao u popularni rječnik, a Close je zaslužila svoju prvu nominaciju za Oscara za glavnu žensku ulogu. Samo godinu dana kasnije, ponovno je briljirala kao proračunata i manipulativna markiza de Merteuil u "Opasnim vezama", za što je zaradila još jednu nominaciju i zacementirala svoj status majstorice u portretiranju inteligentnih i nemilosrdnih zlikovki.

Novu generaciju osvojila je 1996. godine kao ekscentrična i zla Cruella de Vil u Disneyevoj igranoj adaptaciji "101 dalmatinca". Njezina karikaturalna, ali istovremeno zastrašujuća izvedba postala je sinonim za taj lik, a uloga joj je donijela svjetsku slavu i nominaciju za Zlatni globus. Televizijsku karijeru okrunila je ulogom beskompromisne odvjetnice Patty Hewes u hvaljenoj seriji "Opasna igra", za koju je osvojila dva Emmyja i Zlatni globus, dokazavši da s jednakom snagom dominira i na malim ekranima.

Rekorderka bez zlatnog kipića

Rijetko se koji glumac može pohvaliti vitrinom punom najprestižnijih nagrada kao što to može Glenn Close. Osvojila je tri Emmyja, tri Zlatna globusa i čak tri Tonyja, što je svrstava u sam vrh izvođačke umjetnosti na kazališnim daskama. Ipak, njezino ime postalo je sinonim za neslavni rekord u povijesti Akademije. S ukupno osam nominacija za Oscara, ona je glumica s najviše nominacija bez ijedne pobjede. Od sporednih uloga na početku karijere do glavnih u filmovima poput "Fatalne privlačnosti", "Opasnih veza", "Alberta Nobbsa" i recentnijeg "The Wife", Akademija ju je prepoznala kao jednu od najboljih, no zlatni kipić uvijek joj je za dlaku izmaknuo. Mnogi su smatrali da će napokon dobiti zasluženo priznanje za ulogu u filmu "The Wife" 2019. godine, no nagradu je odnijela Olivia Colman.

Tri razvoda i kći kao najveća životna uloga

Njezin privatni život bio je jednako dinamičan kao i njezina karijera. Udavala se tri puta, a svaki brak završio je razvodom. Prvi brak s gitaristom Cabotom Wadeom 1969. sklopila je dok je još bila dio grupe "Up with People", a kasnije ga je opisala kao "neku vrstu dogovorenog braka". Uslijedio je brak s poduzetnikom Jamesom Marlasom od 1984. do 1987. godine, te najduži, s biznismenom Davidom Evansom Shawom, koji je trajao od 2006. do 2015. godine.

Ipak, njezina najvažnija veza bila je ona s producentom Johnom Starkeom, s kojim je dobila svoje jedino dijete, kćer Annie Starke, rođenu 1988. godine. Annie je krenula majčinim stopama i također je glumica, a zajedno su se pojavile u filmu "The Wife", gdje je Annie glumila mlađu verziju lika svoje majke. U veljači 2025. godine, Glenn Close je dobila novu životnu ulogu – postala je baka.

Neočekivana rodbinska veza s princezom Dianom

Osim bogate karijere i burnog privatnog života, biografija Glenn Close krije i jedan zanimljivi detalj koji je i sama otkrila tek nedavno. Gostujući 2021. godine u popularnoj emisiji "Finding Your Roots", glumica je saznala da je u krvnom srodstvu s pokojnom britanskom princezom Dianom. Genetska analiza pokazala je da su njih dvije rođakinje u osmom koljenu, a dijele zajedničke pretke iz 17. stoljeća.

Ovo otkriće postalo je još zanimljivije jer su se njih dvije jednom i upoznale. Bilo je to 1989. godine na londonskoj premijeri filma "Opasne veze". Close se prisjetila tog susreta, opisavši princezu Dianu kao iznimno ljupku i dragu osobu. Zanimljivo, glumica je primijetila i da su u to vrijeme imale vrlo slične frizure. Saznanje o obiteljskoj povezanosti, kako je rekla, učinilo ju je "snažnijom" i dodatno ju je fascinirala pomisao na neočekivane puteve koje život ispisuje.