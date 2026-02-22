Uspjehu hit filma koji je sve šokirao pridonijela je i Hrvatica

Glumio sam Hannibala Lectera s velikim užitkom. To je bio najbolji i najkontroliraniji posao koji sam ikad odradio. Uloga je odmah iz scenarija uskočila u moj um. Prepoznao sam Lecterov glas, izgled i razumio sam njegovu složenost. Bilo je lako, rekao je Anthony Hopkins za časopis People te 1991., kad je objavljen film “Kad jaganjci utihnu”. Psihološki triler Jonathana Demmea u kina je stigao na Valentinovo prije 35 godina, a okrunjen je s pet najvažnijih Oscara. Film je dobio zlatni kipić za najbolji film, režiju, scenarij te glavnu mušku i žensku ulogu. Hopkins je zbog uloge zaronio u vlastitu prošlost kako bi se što bolje pripremio za lik Hannibala Lectera. Crpio je sjećanja na usamljeno odrastanje u Walesu te je priznao kako se tad osjećao izolirano.

- To me činilo depresivnim. Mislio sam da sam lud i osjećao sam se kao čudak - komentirao je legendarni glumac. Oduvijek mu je autoritet činio nelagodu, a upravo gluma mu je poslužila da istu kontrolira na način na koji on želi. Za ovu ulogu pripremao se istraživanjem spisa stvarnih serijskih ubojica. Posjećivao je zatvore te je odlazio na suđenja za brutalna ubojstva kako bi čuo što više strahota. Unatoč svemu, na setu je uvijek bio dobro raspoložen dok se ne bi prepustio liku kojega glumi. Redatelj Jonathan Demme govorio je kako ni uloga poput te u filmu “Kad jaganjci utihnu” nije spriječila Hopkinsa da na setu tijekom snimanja sve kolege zafrkava.

Foto: Profimedia



- Tony je svakodnevno na setu radio spačke. Šuljao se kolegama s leđa ne bi li ih strašio, zurio je po dvorani tim svojim velikim očima dok je još bio u ulozi te je govorio da sam ja luđak ekipe jer zapravo ja ne trepćem, a ne on. Njegova ležernost je čitavoj ekipi olakšavala snimanje - komentirao je Demme za People nakon izlaska filma. Zanimljivo, Anthony Hopkins imao je 53 godine u trenutku snimanja, a u intervjuima je kasnije govorio da bi se povukao s holivudske scene na kazališne daske Velike Britanije da ga ovaj film nije vinuo u zvijezde. Dotad je već godinama glumio, no globalno priznanje dobio je tek zahvaljujući hitu “Kad jaganjci utihnu”. Hopkins je u filmu imao nekoliko improvizacija koje su se našle u finalu, a jedna od njih je bio prvi susret Hannibala Lectera i Clarice Starling, koju je utjelovila Jodie Foster. Lecter se rugao njezinu južnjačkom naglasku, a Foster je ostala zatečena improvizacijom jer ju nije očekivala. Odglumila je sve iskreno jer se osjećala napadnutom na licu mjesta, no kasnije je zahvalila kolegi što je to učinio i iz nje “izvukao” takvu reakciju. Priznala je da ju je Hopkinsa bilo iskreno strah.

Foto: promo

- Bio mi je zaista strašan. Prvog dana smo čitali scenarij zajedno i do kraja teksta više nisam imala potrebu ikad pričati s Hopkinsom, bila sam prestravljena - komentirala je Foster u razgovoru s Grahamom Nortonom prije deset godina.

- Sve do kraja filma nikad nisam razgovarala s njim, izbjegavala sam ga. Posljednjeg dana snimanja mi je prišao i sa suzama u očima sam mu rekla koliko ga se bojim, a on mi je rekao da se on boji mene - istaknula je. U filmu je FBI-ev Odjel za bihevioralne znanosti poslao Clarice Starling da ispituje Hannibala Lectera, a tijekom snimanja je stvarni FBI pomagao redatelju u slaganju čitave priče. Film je potaknuo FBI da angažira više agentica u svojim odjelima s obzirom na to da su uglavnom muškarci dotad radili te poslove. Jodie Foster družila se tijekom pripreme s agenticom Mary Ann Krause, koja joj je dala nekoliko ideja iskorištenih u filmu. Jedna od njih je scena u kojoj Starling plače pokraj auta, a Krause je priznala Foster da je to često radila u stvarnosti dok je rješavala slučajeve jer joj je trebao “ispušni ventil”, a plač je za nju bio najbolja varijanta otpuštanja stresa.

Uspjehu filma pridonijela je i jedna Hrvatica. Glazbena urednica bila je Suzana Perić, Zagrepčanka koja već desetljećima surađuje s najpoznatijim redateljima i kompozitorima, pa je tako surađivala i s danas pokojnim Jonathanom Demmeom. Budžet filma bio je 19 milijuna dolara, a zaradio je čak 272 milijuna. Čitava priča temeljena je na romanu Thomasa Harrisa iz 1988. i do danas je ušla u legendu. Jodie Foster, Anthony Hopkins i Jonathan Demme upisani su u povijest kao dio ekipe jednog od najuspješnijih filmova svih vremena.