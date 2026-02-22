Ususret operi 'Aida' - između mita, povijesti i emocija...

Operne snage, solisti, zbor i orkestar Opere Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu odbrojavaju sitno. Zadnje pripreme za novu, raskošnu produkciju Verdijeve “Aide” su u tijeku, a spektakularna premijera je 27. veljače. Jedan je to od najvažnijih naslova svjetske operne literature, i to u sklopu velike europske koprodukcije s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem Csokonai iz Debrecena. Zagrebačka premijera ujedno je i prva u nizu, nakon čega slijede talijanska i mađarska.

Ususret novoj opernoj produkciji Hrvatsko narodno kazalište poziva publiku na Kazališni doručak 23. veljače u foajeu zagrebačkoga kazališta. Razgovarat će se o monumentalnosti Verdijeva glazbenog remek-djela te o današnjem čitanju opere koja spaja mit, povijest i emocije. Poseban fokus bit će na redateljskom pristupu Marija Pontiggie, argentinskog opernog redatelja poznatog po klasičnoj estetici i preciznoj interpretaciji, kao i na glazbenom vodstvu šefa dirigenta Piera Giorgia Morandija. Razgovor će moderirati Zrinka Matić. Nakon premijere reprizne izvedbe su 28. veljače te 2., 5., 6., 10., 12. i 14. ožujka.

- Siguran sam da će publika ostati pod dojmom nakon što pogleda predstavu - rekao je operni pjevač Ljubomir Puškarić, koji glumi Amonasra.