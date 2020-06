Utegnula se u uske tajice pa joj 'iskočio' trbuščić: Ne obazire se

Pjevačica od početka svoje karijere iznenađuje svojim odjevnim kombinacijama. Osim što komentare dobiva na račun odjeće, njezini obožavatelji sada komentiraju kako se udebljala

<p>Pjevačica <strong>Lady GaGa</strong> (34) vrijeme provodi sa svojom dečkom <strong>Michaelom Polanskyjem</strong> (42) te s njim obavlja sve obaveze. Paparazzi su ih 'uhvatili' u Malibuu, a pjevačica je pažnju ponovno privukla svojom odjevnom kombinacijom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lady GaGa nosila ogrlicu od 200 milijuna kuna</strong></p><p>Od početka svoje karijere iznenađuje javnost svojim odjevnim kombinacijama, a ni u 35. godini ne odustaje od svog stila koji ju ističe. Sada je odjenula tajice boje kože i bijeli top. Osim toga, lice je prekrila zaštitnom maskom, a sve je upotpunila velikim sunčanim naočalama. </p><p>No, GaGu ne brinu komentari koje je u posljednjih nekoliko tjedana dobila na račun svojih odjevnih kombinacija, kao i činjenicu da je 'nabacila' nekoliko kilograma viška. Njezini obožavatelji počeli su šuškati kako je pjevačica možda i trudna nakon što joj je 'iskočio' trbuščić u uskim tajicama. No, ona se o tome nije oglasila pa sve ostaje na nagađanju.</p><p>Inače, pjevačica i dalje uspješno nastavlja sa svojom karijerom. Prije nekoliko tjedana objavila je svoj šesti studijski album 'Chromatica'. Svojom obožavateljima predstavila je već nekoliko singlova. Ime albuma nije odabrala slučajno, što je objasnila za<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8353733/Lady-Gaga-serves-underboob-black-leather-look-dropping-Rain-video-Ariana-Grande.html" target="_blank"> strane medije</a>. </p><p>- Simbol za Chromaticu ima sinusni val u sebi, koji je matematički simbol za zvuk, a to je ono od čega se stvara sav zvuk. A za mene je zvuk ono što me spasilo u jednom životnom razdoblju i izliječilo me. To je iscjeljivanje, ali i hrabrost - rekla je GaGa. </p>