Utrka za novog Masterchefa sve je neizvjesnija: Selma preotela platinastu karticu od Barbare
U napetom kulinarskom izazovu koji je obilježio dan, platinasta kartica napustila je ruke dosadašnje vlasnice Barbare Grubišić. Barbara se našla pod pritiskom jer je karticu morala braniti protiv dvije izazivačice, Selme i Antonije, koje su u prethodnom zadatku postigle najbolje rezultate. Izazov je postavio prošlogodišnji pobjednik MasterChefa, Ante Vukadin.
Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu. Najuspješnija u tome bila je Antonija.
- Moram pohvaliti Antoniju, koja je pogodila 80% tanjura, i on izgleda najsličniji pokaznom tanjuru - istaknuo je Ante.
U nastavku su s njim tri kandidatkinje pripremale gel od limuna i čips od češnjaka, a zatim je slijedio najzahtjevniji dio – repliciranje jela bez potpunog recepta. Svaka je kandidatkinja dobila drugačije nepotpun recept, što ih je potaknulo da slušaju jedna drugu.
- Dopunjavale smo jedna drugu, s informacijama koje smo dobile u receptu - objasnila je Selma.
Antonijin tanjur bio je vizualno najbliži izvornom.
- Jako lijepo izgleda - komentirao je Ante.
No tijekom pripreme, dogodila joj se nezgoda zbog koje, iz sigurnosnih razloga, njezino jelo žiri i Ante nisu kušali.
- Toliko sam ljuta, ne mogu si oprostiti - rekla je Antonija, dodajući: 'Važna lekcija je da nema brzopletosti'.
Barbara nije skrivala koliko joj je bilo teško.
- Ovo mi je bio duplo teži izazov nego kad sam prošli put branila karticu - priznala je. Njezin tanjur dobio je pohvalu za okus, ali kritiku za izgled.
- Ovo je neuredniji tanjur od moga. Gel nije stavljen u vrećicu i zato je, pretpostavljam, ovako veliko - primijetio je Ante.
Na kraju je odlučivala nijansa.
- Barbara je imala jako lijepo pohani arancin, Selma je ugrijala demi-glace i imala to urednije posloženo. Selma, čestitam ti, ti si osvojila platinastu karticu - priopćio joj je Ante. Emotivna reakcija nije izostala.
- Osjećaj je sjajan. Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena. Drago mi je da sam nastavila i kad nije bilo jednostavno - poručila je Selma koja je preotimanjem kartice imuniteta utrku za titulu MasterChefa učinila još dinamičnijom. Kako će se natjecanje dalje odvijati, ne propustite doznati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.
