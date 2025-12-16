Utrka za novog Masterchefa sve je neizvjesnija: Selma preotela platinastu karticu od Barbare

U napetom kulinarskom izazovu koji je obilježio dan, platinasta kartica napustila je ruke dosadašnje vlasnice Barbare Grubišić. Barbara se našla pod pritiskom jer je karticu morala braniti protiv dvije izazivačice, Selme i Antonije, koje su u prethodnom zadatku postigle najbolje rezultate. Izazov je postavio prošlogodišnji pobjednik MasterChefa, Ante Vukadin.

Prva faza zadatka zahtijevala je prepoznavanje sastojaka u jelu samo na temelju promatranja tanjura i ponuđenih namirnica među kojima su morali raspoznati koje se nalaze u jelu. Najuspješnija u tome bila je Antonija.

Foto: Nova Tv

- Moram pohvaliti Antoniju, koja je pogodila 80% tanjura, i on izgleda najsličniji pokaznom tanjuru - istaknuo je Ante.

U nastavku su s njim tri kandidatkinje pripremale gel od limuna i čips od češnjaka, a zatim je slijedio najzahtjevniji dio – repliciranje jela bez potpunog recepta. Svaka je kandidatkinja dobila drugačije nepotpun recept, što ih je potaknulo da slušaju jedna drugu.

- Dopunjavale smo jedna drugu, s informacijama koje smo dobile u receptu - objasnila je Selma.

Antonijin tanjur bio je vizualno najbliži izvornom.

- Jako lijepo izgleda - komentirao je Ante.

Foto: Nova Tv

No tijekom pripreme, dogodila joj se nezgoda zbog koje, iz sigurnosnih razloga, njezino jelo žiri i Ante nisu kušali.

- Toliko sam ljuta, ne mogu si oprostiti - rekla je Antonija, dodajući: 'Važna lekcija je da nema brzopletosti'.

Barbara nije skrivala koliko joj je bilo teško.

- Ovo mi je bio duplo teži izazov nego kad sam prošli put branila karticu - priznala je. Njezin tanjur dobio je pohvalu za okus, ali kritiku za izgled.

Foto: Nova Tv

- Ovo je neuredniji tanjur od moga. Gel nije stavljen u vrećicu i zato je, pretpostavljam, ovako veliko - primijetio je Ante.

Na kraju je odlučivala nijansa.

- Barbara je imala jako lijepo pohani arancin, Selma je ugrijala demi-glace i imala to urednije posloženo. Selma, čestitam ti, ti si osvojila platinastu karticu - priopćio joj je Ante. Emotivna reakcija nije izostala.

Foto: Nova Tv

- Osjećaj je sjajan. Zaista sam sretna, ponosna i uzbuđena. Drago mi je da sam nastavila i kad nije bilo jednostavno - poručila je Selma koja je preotimanjem kartice imuniteta utrku za titulu MasterChefa učinila još dinamičnijom. Kako će se natjecanje dalje odvijati, ne propustite doznati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.