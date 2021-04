- Bok ljudi, ovo sam ja i ovo je moje tijelo, nefotošopirano i nefiltrirano - započela je svoju intimnu ispovijest Khloé Kardashian (36).

Svojim je obožavateljima poslala iskrenu poruku na društvenoj mreži zbog fotke koja je izazvala goleme polemike.

- Slika koja je objavljena ovog tjedana je predivna. Ali ja sam osoba koja cijeli život ima problema s vlastitim tijelom i kada netko snimi fotografiju na kojoj niste ispali onako kako želite, unatoč silnom trudu kojeg ste uložili, imate pravo uložiti pritužbu na svako njeno dijeljenje - piše Khloé.

Kako kaže, oduvijek joj je pritisak predstavljao najveći problem. Uvijek je bila ona manje ljepša sestra, deblja i drugačija, dok je za mnoge, izgled uspjela popraviti tek operacijama.

- Ali koga briga kako se ona osjeća, u životu je imala puno privilegija. Ne tražim simpatije, ali želim da me se poštuje - kaže starleta.

- Nitko ne može ostati imun na kritike i na zle komentare, kada nešto dovoljno puta čuješ, i sam počinješ vjerovati u to. Volim dobar filter, volim se lijepo obući i našminkati. Moje tijelo, moja slika, ja odlučujem kako ću izgledati i kakvom ću se prikazati.

Za sve koji se osjećaju kao i ona poručila je:

- Za sve one koji se ne osjećaju dovoljno vrijedno, želim vam reći da vas razumijem. Moja obitelj i prijatelji me svakog dana da sam lijepa, ali znam da to trebam i sama shvatiti. Radite ono što želite i što vas veseli i budite sretni.

Njenu objavu komentirala je i njena mama Kris Jenner (65).

- Ti si predivna, puna ljubavi i podrške, s predivnim srcem, volim te i jako sam ponosna na tebe. Inspiracija si svima nama, hvala ti što nas sve učiš da ne treba osuđivati, ti si blagoslov - poručuje ponosna mama.

Spornu fotografiju starlete ipak nije uslikala njena asistentica kako se mislilo, nego je to bila njena baka Mary Jo Shannon.