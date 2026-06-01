Uz Taylor Swift i Georginu i Lady Gaga priprema se za vjenčanje: 'Privatnost je ključni luksuz'

Veza Lady Gage i američkog poduzetnika Michaela Polanskog već godinama privlači pozornost javnosti, ponajprije zbog spoja globalne slave i izrazite privatnosti koju par njeguje. Njihova priča počinje krajem 2019. godine, kada su prvi put viđeni zajedno u Las Vegasu tijekom novogodišnjih proslava. Ubrzo postaje jasno da se ne radi o prolaznom poznanstvu, nego o ozbiljnoj vezi koja se postupno razvija izvan reflektora.

Dodatno su se zbližili tijekom pandemijske karantene u Malibuu, što je njihov odnos učvrstilo. Za razliku od Gaginih ranijih, javno eksponiranih veza, ova je od početka znatno diskretnija. Michael Polansky, obrazovan na Harvardu i uključen u poslovne i humanitarne projekte te ne pripada svijetu showbusinessa, što je dodatno pojačalo njihovu želju za privatnošću. Gaga je u intervjuima za Vogue istaknula koliko joj je ovaj odnos poseban.

- Nikada nisam upoznala nekoga poput Michaela. On je vrlo pametan i jako ljubazan. Nije se bojao prići mi i upoznati me na vrlo dubokoj razini. Nedostajući dio mog života bila je prava ljubav – svojedobno je izjavila pop ikona.

S druge strane Polansky je Gagu opisao jednostavno.

- Odmah me osvojila njezina toplina i otvorenost. Ona je najsretnija kada stvara i ima nevjerojatnu strast prema svemu što radi - rekao je. Osim privatno, par surađuje i profesionalno – Polansky je sudjelovao u stvaranju Gaginog albuma MAYHEM (2025.) kao koproducent i koautor nekoliko pjesama.

Gaga je otkrila i da je pjesma Blade of Grass inspirirana njihovim intimnim trenutkom kada ju je Polansky pitao kako bi željela da je zaprosi.

- Rekla sam mu da samo uzme vlat trave i omota je oko mog prsta – ispričala je.

Par se 2024. godine našao u središtu globalne pažnje nakon što su objavljene informacije o zarukama. Gaga je sama potvrdila vijest tijekom gostovanja na iHeartRadio emisiji Brune Marsa, otkrivši da planiraju vjenčanje.

- Moj zaručnik i ja putujemo cijelu godinu, ali uskoro ćemo se vjenčati – rekla je.

Lady gaga Cijeli trenutak bio je intiman i bez medijskog spektakla. Prsten s velikim dijamantom, procijenjen na stotine tisuća do čak dva milijuna dolara, dodatno je privukao pozornost javnosti. O tome kako danas izgledaju vjenčanja slavnih, govori Marijana Dabo Percan iz tvrtke Tijara Events, ističući da se luksuz u posljednjim godinama bitno promijenio.

- Luksuz se danas definira kroz autentičnost i osjećaj. Mladenci više ne žele samo impresivnu proslavu, već događaj koji ima priču i odražava njihov identitet - objašnjava.

Dodaje kako su sve popularnija tzv. "destination wedding weekend" vjenčanja, višednevna slavlja koja uključuju večere, brunch okupljanja i posebne događaje prije same ceremonije.

- Najvažniji kriteriji danas su privatnost, ekskluzivnost i mogućnost kreiranja cjelovitog iskustva. Privatnost je postala ključni luksuz, posebno kod javno eksponiranih osoba – ističe Dabo Percan, jedna od ključnih figura kulturno-kreativnog sektora u regiji i vlasnica Tijara Eventsa.

Sve se više traže privatne lokacije, kontrolirani pristup i diskrecija, dok su "unplugged ceremonije" bez mobitela sve popularnije kako bi se očuvala privatnost i prisutnost u trenutku. Umjesto raskošnih dekoracija, današnji luksuz temelji se na iskustvu – gastronomiji, atmosferi i personaliziranim detaljima. Trendovi se mijenjaju i u estetici.

- Umjesto pretjerane raskoši, sve su traženiji minimalistički i bezvremenski stilovi, osobito kod vjenčanica, kao i personalizirani detalji koji imaju emocionalnu vrijednost, poput prerade obiteljskih vjenčanica - otkriva stručnjakinja za vjenčanja iz Istre.

Spoj suvremenog luksuza i osobne priče danas je najvažniji – ističe. Dabo Percan naglašava i da se celebrity vjenčanja danas organiziraju gotovo kao filmske produkcije, uz strogu logistiku i velik tim ljudi, no emocija i razlog okupljanja ostaju isti.