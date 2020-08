'Užasno sam patila kada bi mi mama rekla kako mi dijete ima temperaturu, a ja na turneji...'

Ali moja kći, kasnije se ispostavilo, da je moja zaista najveća nagrada, kaže Neda čiji otac Dušan nikako nije mogao prihvatiti činjenicu da je odlučila postati pjevačica

<p>Legendarna pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> ubrzo će napuniti 70 godina, no za nju kažu da je kao vino - što starija, to bolja. Sada je u intervjuu za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/pjevacica-neda-ukraden-progovorila-o-djetinjstvu-i-odrastanju-pokazala-i-nevidjene-fotografije---615764.html">IN magazin</a> progovorila o odrastanju. Zbog očeva posla se često selila i mijenjala škole. </p><p>- Došavši u bosansku sredinu iz Imotskog, naišla sam prije svega na jedan zid čuđenja zbog mog imena i prezimena, nitko se nije u svim tim školama u koje sam ja bila upisana zvao Neda i naravno nitko se nije pogotovo prezivao Ukraden tako da je to uvijek bilo ono 'Kako se ti mala zoveš, ja se zovem Neda, onda bi bilo e ne može Neda, ti ili si Nedjeljka ili si Nedina, onda bih ja plakala' - priznala je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njezin otac <strong>Dušan</strong> nikako nije mogao prihvatiti činjenicu da mu je kći odlučila postati pjevačica.</p><p>- Ja mislim da on do svoje smrti nije prežalio što se ja ne bavim nečim ozbiljnijim - rekla je i dodala kako joj je uvijek govorio isto: 'Što to tebi treba, ti trebaš da se baviš nečim di ćeš biti gospođa, dama, di ćeš završiti svoje radno vrijeme u 3,4 popodne, baviti se svojom obitelji, imati svog muža, svoje dijete, a ne hodaš ko čergar cigan, od grada do grada'.</p><p>Priznaje da joj je ponekad bilo teško uskladiti karijeru i majčinstvo.</p><p>- Znala sam užasno patiti, imala sam osjećaj krivnje, a mama mi kaže da mi dijete ima temperaturu, dobilo je neku lošiju ocjenu, a ja negdje tamo u Australiji na turneji, onda bi ja rješavala zadatke preko telefona i plaćala telefonske račune 400-500 dolara. Bila sam vrlo često u tom nekom osjećaju krivnje, ali moja kći, kasnije se ispostavilo, da je moja zaista najveća nagrada - poručila je.</p><p>Smatra kako je slava nije promijenila.</p><p>- Pa ja sam zapravo ponosna što sam ostala negdje jedna vrlo uravnotežena zvijezda, zvijezda koja je vrlo realna, koja je sabrana, pribrana - zaključila je Ukraden.</p>