Uzeli joj krunu: Miss lagala da je bolesna, pa otišla na Maldive

Всех мужчин хочу поздравить с 23 февраля! 🌴🦀💋 ⠀ Сразу скажу, что я - так себе историк, но не нужно быть историком, чтобы понимать важность сегодняшнего дня. ☝🏻Для кого-то - это день офицерской чести и служения Отечеству, для кого-то - день Красной Армии. Кто-то - служил, кто-то - не служил, но помогает стране каждый день, а кто-то вспоминает погибших на войне. У меня, как и у многих жителей нашей страны, воевал дед 👀 Хочу сказать спасибо всем мужчинам, всем тем, кто отдает свой воинский и гражданский долг. Ведь благодаря вам, живет Россия. 🇷🇺 ⠀ Мы не должны забывать героев, я считаю, что мы должны героев чтить. ⠀ С праздником! Мужчины, как вас поздравляют? 🧔

A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Feb 23, 2019 at 2:32am PST