'Uzeo sam si preveliki zalogaj. Srce hoće, ali tijelo me izdalo'

Trud braće Švec se isplatio te su u izazovu 'Tunel strave' zajedno sa svojom strinom ostvarili najbolji rezultat i tako preskočili drugi izazov.

Foto: RTL

- Treninzi su zaslužni za našu pobjedu. Treniramo neprestano i to se isplatilo - rekao je Daniel Švec, koji je bio ponosan na svoju ekipu.

U 'Bijeg iz utvrde' zaputilo se samo pet obitelji jer su se Marko i Mihaela Kögl ozlijedili pa su bili primorani odustati od daljnjeg natjecanja. Tako su se u prvoj skupini borili timovi Vrnoga Gregorio, Hukman i Takač.

Iako se u početku činilo da je Franjo Hukman izgradio prednost za svoju obitelj, članovi tima Vrnoga Gregorio ipak su prvi dovršili zadatak, a obitelj Takač završila je na trećem mjestu. U drugoj grupi natjecali su se Radelići protiv Križmana, koji su imali više uspjeha u obavljanju zadatka.

Foto: RTL

Obitelji s najlošijim rezultatom u drugom izazovu bili su Radelići i Takači, koji su se u eliminatoru borili do zadnjeg atoma snage. Više sreće imali su Takači, koji su uspjeli u zadanom vremenu izvršiti zadatak do kraja, a Paola Takač pobijedila je strah od vode te su tako postali prva obitelj koja je s lakoćom prešla najzahtjevniju prepreku - penjanje na rampu visoku 3 metra.

- Mislili smo da ćemo ispasti, ali na kraju smo pobijedili strah i uspjeli izboriti prolaz - kazala je iznenađeno obitelj Takač, ponosna na svoj uspjeh, dok su se Radelići morali oprostiti od showa.

Foto: Instagram

- Vjerujem da smo svi dali sve od sebe, možda sam ja podbacio i uzeo preveliki zalogaj. Srce hoće, a tijelo ponekad izda. No bez obzira na to, sve bih opet ponovio. Ponosan sam na sinove, u ovim izazovima su dali maksimalno i to je ono što želim od njih - ne polovično, uvijek svim srcem i snagom. Na kraju nije bitan rezultat, bitno je koliko si snage i truda uložio u taj rezultat - zaključio je Mario Radelić.

Nakon eliminacija došao je red na trenerski odabir.

Foto: Instagram

- Treneri i ja već znamo koje obitelji bismo voljeli u svom timu, samo ne znamo na koji način da sve najbolje sakupimo baš u svoj tim. S druge strane, dobro je uzeti i one malo lošije da ih probamo motivirati i istrenirati da napreduju. I to je veliko priznanje treneru - kada uspiješ jednu ekipu podignuti na viši nivo, to je za mene pobjeda - izjavio je trener Vlado Šola.

Foto: RTL

Slovenski akrobatski dvojac F&B u svoj su tim uzeli obitelj Podobnik, Križman i Jarc. Nika Fleiss odlučila se za obitelj Vrnoga Gregorio, Rimaj i Takač. Obitelji Švec, Švigač i Perinović postali su dio tima koji će voditi Norbert Žmegač Kunić, a Vlado Šola odabrao je obitelj Hukman i Buza.

S obzirom na to da je Šola ostao bez jedne ekipe, tijekom natjecanja dobit će mogućnost spasiti jednu obitelj od eliminacija ili vratiti jednu koja je već ispala.