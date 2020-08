Uživala na Mrežnici: 'Dečki su se potrudili da ostanem mokra'

<p>Svestrana pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) odmor na terasi ovog je vikenda zamijenila odlaskom na Mrežnicu. Društvo su joj pravili prijatelji, a na Instagramu se pohvalila kako se okušala u kajakarenju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Knoll pozirale u istoj pozi</strong></p><p>Ako je suditi prema njezinim objava, odlično se provela, a odlazak u prirodu joj je godio. Uz to, imali smo je prilike vidjeti u opuštenom izdanju, bez šminke i provokativne odjeće. 'Okinula' je i nekoliko fotografija.</p><p>- Ovi dečki su se pošteno potrudili da većinu dana ostanem mokra i hvala im na tome - napisala je Celzijus.</p><p>Njezini pratitelji dobro su se nasmijali opisu koji je Nives postavila uz fotografiju, pa su joj pisali kako je domišljata i zabavna. Drugi su napomenuli kako je bila u jako lijepom krajoliku.</p><p>Iako je objavila fotografije s prijateljima, Celzijus još uvijek ne otkriva tko je tajanstveni muškarac koji se nedavno navodno pojavio u njezinom životu. Ljubavni život skriva kao zmija noge, no svojim obožavateljima ipak je dala bubicu u uho.</p><p>- Ova godina mi je bila izrazito emotivna i puna ljubavi. Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena - rekla je Nives za <a href="https://story.hr/Celebrity/a139904/EKSKLUZIVNO-Konacno-novi-muskarac-u-zivotu-Nives-Celzijus.html" target="_blank">Story</a>.</p><p> </p><p> </p><p> </p>