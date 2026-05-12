UŽIVO Počinje prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, naše Lelekice nastupaju treće po redu

KAKO GLASATI?

I ove će godine o prolasku u finale odlučivati publika i nacionalni žiri. Njihovi glasovi kombiniraju se i u polufinalima i u finalu, pri čemu publika nosi 50,7 posto ukupnih bodova, a žiri 49,3 posto. Važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na Eurosongu, čiji se online glasovi zbrajaju u posebnoj kategoriji 'Rest of the World', koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.

Hrvatski gledatelji moći će glasati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasanja, moguće je i online glasanje putem službene platforme esc.vote.