Za mjesto u velikom finalu večeras se bori 15 zemalja, među kojima je i Hrvatska koju predstavlja grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'
UŽIVO Počinje prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, naše Lelekice nastupaju treće po redu
Modni dizajner Nicolas Diamane ima važnu ulogu u nastupima naše grupe Lelek. Upečatljivi stajlinzi definitivno su važan dio cijelog natjecanja, a ako je suditi po dosadašnjim komentarima, Diamane je s Lelekicama odradio vrhunski posao. Više pročitajte OVDJE.
Atmosfera iza kulisa je fenomenalna, svi se držimo skupa i energija među nama je savršena, baš kakva nam treba da izađemo samopouzdano na scenu, rekle su nam djevojke uoči prve polufinalne večeri Eurosonga. Više pročitajte OVDJE.
I ove će godine o prolasku u finale odlučivati publika i nacionalni žiri. Njihovi glasovi kombiniraju se i u polufinalima i u finalu, pri čemu publika nosi 50,7 posto ukupnih bodova, a žiri 49,3 posto. Važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na Eurosongu, čiji se online glasovi zbrajaju u posebnoj kategoriji 'Rest of the World', koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.
Hrvatski gledatelji moći će glasati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasanja, moguće je i online glasanje putem službene platforme esc.vote.
Večeras će se u prvoj polufinalnoj večeri predstaviti 15 zemalja, a njih deset izborit će mjesto u velikom finalu. One su redom:
1. Moldavija - Satoshi, Viva, Moldova!
2. Švedska - Felicia, 'My System'
3. Hrvatska - grupa Lelek, 'Andromeda'
4. Grčka - Akylas Mytilinaios, 'Ferto'
5. Portugal - grupa Bandidos do Cante, 'Rosa'
6. Gruzija - grupa Bzikebi, 'On Replay'
7. Finska - Linda Lampenius i Pete Parkkonen, 'Liekinheitin'
8. Crna Gora - Tamara Živković, 'Nova zora'
9. Estonija - Vanilla Ninja, 'Too Epic To Be True'
10. Izrael - Noam Bettan, 'Ra'anane'
11. Belgija - Alice Van Eesbeeck, 'Dancing on the Ice'
12. Litva - Lion Ceccah, 'Sólo quiero más'
13. San Marino - Senhit, 'Superstar'
14. Poljska - Alicja Szemplińska, 'Pray'
15. Srbija - grupa Lavina, 'Kraj mene'
Eurosong se ove godine vraća u Beč, a Hrvatsku na velikom glazbenom natjecanju predstavlja etno-pop sastav Lelek s pjesmom 'Andromeda'. Domaćin spektakla je dvorana Wiener Stadthalle, a ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom 'United By Music'. I ove godine očekuju se milijuni gledatelja diljem Europe i svijeta.
Prvo polufinale na rasporedu je večeras, drugo slijedi u četvrtak, dok će se veliko finale održati u subotu. Sve tri večeri počinju u 21 sat, a prijenos u Hrvatskoj gledatelji mogu pratiti na HRT 1 i platformi HRTi.
Više pročitajte OVDJE.