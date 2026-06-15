UŽIVO Predstavljanje nove kazališne sezone HNK Zagreb

Nakon uspješne sezone, HNK u Zagrebu danas predstavlja svoju 166. kazališnu sezonu. Program će predstaviti intendantica HNK u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo, zajedno s ravnateljima umjetničkih direkcija i suradnicima, koji će najaviti repertoarne planove te istaknuti ključne umjetničke projekte i programe koji očekuju publiku u nadolazećoj sezoni.

PRATITE UŽIVO:

Ranije je Hraste Sočo istaknula kako su sezonu obilježili otvaranje HNK2, rekordna posjećenost i snažni međunarodni iskoraci.

- Posebno sam ponosna što smo privukli novu publiku i dodatno učvrstili položaj HNK-a u Zagrebu na europskoj kazališnoj karti. Sezona pred nama nastavlja taj razvojni zamah i donosi nove umjetničke, produkcijske i međunarodne iskorake - rekla je.