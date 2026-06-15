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166. SEZONA

UŽIVO Predstavljanje nove kazališne sezone HNK Zagreb

Piše 24sata,
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UŽIVO Predstavljanje nove kazališne sezone HNK Zagreb
Foto: screenshot/Youtube

Intendantica HNK u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo te ravnatelji umjetničkih direkcija i suradnici će predstaviti program nove, 166. kazališne sezone

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Nakon uspješne sezone, HNK u Zagrebu danas predstavlja svoju 166. kazališnu sezonu. Program će predstaviti intendantica HNK u Zagrebu, dr. sc. Iva Hraste Sočo, zajedno s ravnateljima umjetničkih direkcija i suradnicima, koji će najaviti repertoarne planove te istaknuti ključne umjetničke projekte i programe koji očekuju publiku u nadolazećoj sezoni.

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Ranije je Hraste Sočo istaknula kako su sezonu obilježili otvaranje HNK2, rekordna posjećenost i snažni međunarodni iskoraci. 

USPJEŠNA SEZONA HNK U ZAGREBU Iva Hraste Sočo: Kulturni ćemo prostor još obogatiti...
Iva Hraste Sočo: Kulturni ćemo prostor još obogatiti...

- Posebno sam ponosna što smo privukli novu publiku i dodatno učvrstili položaj HNK-a u Zagrebu na europskoj kazališnoj karti. Sezona pred nama nastavlja taj razvojni zamah i donosi nove umjetničke, produkcijske i međunarodne iskorake - rekla je. 

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