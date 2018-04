Uzvraća 'uslugu': William će biti vjenčani kum bratu Harryju

Britanski princ Harry (33), koji će 19. svibnja oženiti američku glumicu Meghan Markle (36), izabrao je vjenčanog kuma. Naime, uz njega će na vjenčanju biti brat William (35) baš kao što je i Harry bio uz brata na vjenčanju s Kate Middleton (36) 2011.

- Princ Harry je pitao svog brata, vojvodu od Cambridgea da mu bude kum na vjenčanju s Meghan Markle. Vojvodi je to velika čast i jako se veseli što će biti uz brata u kapeli St Georgea 19. svibnja - priopćili su iz Kensingtonske palače.

Iako su se nedavno pojavile glasine da William zbog drugih obaveza neće moći biti kum bratu, to se ipak nije dogodilo.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2

Obred će se održati u podne, a primanje u večernjim satima. Princ i njegova buduća supruga pozivnice su poslali prošlog mjeseca.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR