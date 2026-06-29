Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama

Nema visokih potpetica ni elegantne haljine. Umjesto toga, hrvatski dres, lopta u krilu i široki osmijeh. Tako je sportska novinarka Valentina Miletić dočekala novo uključenje iz HRT-ova studija. Splićanka godinama uređuje i vodi emisije na MAXSportu, a posljednjih tjedana uz Marka Šapita vodi HRT-ovu emisiju 'Americana', posvećenu nogometnom ludilu, Svjetskom prvenstvu.
Iza kulisa je odjenula dres, no pred kamerama je posljednjih tjedana izmjenjivala sasvim drukčija izdanja.
| Foto: Instagram
Iza kulisa je odjenula dres, no pred kamerama je posljednjih tjedana izmjenjivala sasvim drukčija izdanja. |
Foto: Instagram
Iza kulisa je odjenula dres, no pred kamerama je posljednjih tjedana izmjenjivala sasvim drukčija izdanja.
| Foto: Instagram
Među njima se posebno istaknula mini haljina u upečatljivoj ljubičastoj nijansi s potpisom domaćeg brenda Lexalex, iza kojeg stoji dizajner Aleksandar Šekuljica.
| Foto: Instagram
Posljednjih godina prošla je razne uloge u televizijskom praćenju HNL-a, od reporterske uz teren do vođenja emisije, iskusila i i razne vremenske uvjete.
| Foto: HRT
- Prošla sam sve živo, od treće lige, ako ćemo gledati skroz unatrag, treću, drugu, prvu, studijske emisije. Izazovno je, ali ovaj sam posao oduvijek htjela raditi. To mi je bila dječja želja i, kad sam dobila priliku, ništa od toga nisam gledala kao velik problem - rekla nam je uoči Svjetskog nogometnog prvenstva.
| Foto: Instagram
- Ovo može biti stresno, mogu vremenski uvjeti biti ovakvi ili onakvi, ali ima puno težih poslova, puno zahtjevnijih zanimanja koje ljudi rade za mali novac. Tako da mi je ovo velika privilegija, treba biti svjestan toga i odgovorno se ponašati prema tom poslu. Nisam osoba od nekakvog kukanja, može nešto biti teško, Bože moj, ali tu smo da stisnemo zube, da odradimo i, ako nekad treba potegnuti malo više, treba preživjeti. Temperature su od minusa do +35 nije idealno, ali gdje je? Ako ćemo tako gledati, svatko ima neke izazove s kojima se nosi u životu i na poslu, pa tako i u ovom. I ja i moji kolege, ali nije nekakav bauk - dodala je.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto HRT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram