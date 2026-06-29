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Iza TV sjaja

Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama

Nema visokih potpetica ni elegantne haljine. Umjesto toga, hrvatski dres, lopta u krilu i široki osmijeh. Tako je sportska novinarka Valentina Miletić dočekala novo uključenje iz HRT-ova studija. Splićanka godinama uređuje i vodi emisije na MAXSportu, a posljednjih tjedana uz Marka Šapita vodi HRT-ovu emisiju 'Americana', posvećenu nogometnom ludilu, Svjetskom prvenstvu.
Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama
Iza kulisa je odjenula dres, no pred kamerama je posljednjih tjedana izmjenjivala sasvim drukčija izdanja. | Foto: Instagram
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Iza kulisa je odjenula dres, no pred kamerama je posljednjih tjedana izmjenjivala sasvim drukčija izdanja. | Foto: Instagram
Komentari 7

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