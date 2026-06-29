Valentina iza kulisa pokazala duge noge samo u dresu, a pred kamerama blista u kreacijama

- Ovo može biti stresno, mogu vremenski uvjeti biti ovakvi ili onakvi, ali ima puno težih poslova, puno zahtjevnijih zanimanja koje ljudi rade za mali novac. Tako da mi je ovo velika privilegija, treba biti svjestan toga i odgovorno se ponašati prema tom poslu. Nisam osoba od nekakvog kukanja, može nešto biti teško, Bože moj, ali tu smo da stisnemo zube, da odradimo i, ako nekad treba potegnuti malo više, treba preživjeti. Temperature su od minusa do +35 nije idealno, ali gdje je? Ako ćemo tako gledati, svatko ima neke izazove s kojima se nosi u životu i na poslu, pa tako i u ovom. I ja i moji kolege, ali nije nekakav bauk - dodala je. | Foto: Instagram