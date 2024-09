Valentina Kordić nakon razvoda se vraća u 'Ljubav je na selu': Mislim da nemam konkurenciju

Novi farmeri showa 'Ljubav je na selu' spremni su za svoje romantične avanture koje će gledatelji moći pratiti već danas od 21.15 sati na RTL-u. Prvo na rasporedu je, kao i uvijek, okupljanje farmera i podjela pisama. Među kandidatkinjama koje su spremne osvojiti ih su i neka dobro poznata lica.

Jedno od njih je i 31-godišnja Valentina Kordić, čije je sudjelovanje itekako obilježilo 9. sezonu omiljene 'Ljubav je na selu'.

Foto: Privatni album

Valentina je tada pisala farmeru Vatroslavu Tijanu, a brzo su kliknuli i zaljubili se. Svoju vezu nakon showa okrunili su vjenčanjem na plaži u Ražancu 2019. godine, na koju su bili pozvani i kandidati iz showa kojima su se na setu sprijateljili, a zajedno imaju i dvoje djece.

Njihov brak ipak nije opstao, a sada je Valentina spremna za novo iskustvo te ponovno stiže u show, u nadi da će je farmer kojemu je ove sezone pisala zaintrigirati dovoljno da ga odluči bolje upoznati.

- Bolje ne očekivati ništa previše pa se onda možda ugodno iznenadiš - kaže Valentina prije prvih spojeva.

Foto: Privatni album

Valentina sebe opisuje kao iskrenu, veselu i komunikativnu osobu, koja će se maksimalno truditi kad joj je do nekog stalo te smatra da bi tim svojim kvalitetama mogla osvojiti i farmera. A kakvi joj muškarci mogu zapeti za oko?

- Kod muškaraca me najviše privlači kad su iskreni, treba biti dobar prema meni i mojoj djeci, da je vjeran, naravno, i s fizičke strane mi se mora svidjeti - ističe.

Valentina kaže kako se od sudjelovanja u devetoj sezoni dosta promijenila kao osoba, no trudit će se i dalje biti svoja. Konkurencije se ne boji.

- Pa iskreno, mislim da nemam neku konkurenciju pa to ni ne gledam na taj način, mislim da ako netko želi mene, da je onda to to - opisuje.

Foto: Privatni album

Ako se farmeru dovoljno svidi da je pozove na svoje imanje, neće joj biti problem zasukati rukave i pomoći mu što god bude trebalo, a čak i ono što ne zna, spremna je i voljna naučiti.

Kad je o budućnosti riječ, vjeruje da može naći onog pravog.

Foto: Privatni album

- Pa mogla bih se vidjeti ponovno u braku jednog dana ako nađem muškarca s kojim bih napokon mogla ostarjeti - zaključuje.

Foto: Privatni album